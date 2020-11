Κορωνοϊός: Επίσημο αίτημα για αδειοδότηση του εμβολίου κατέθεσε η «Pfizer»

Newsroom eleftherostypos.gr

Επίσημο αίτημα για έγκριση του εμβολίου της στην Ομοσπονδιακή Αρχή Φαρμάκων και Τροφίμων των ΗΠΑ (FDA) υπέβαλε η φαρμακευτική εταιρεία Pfizer.

#COVID19 UPDATE: We will submit a request today to the @US_FDA for Emergency Use Authorization (EUA) of our mRNA vaccine candidate with @BioNTech_Group.

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 20, 2020