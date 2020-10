H καμπάνια που δίχασε τη Γερμανία: Ηλικιωμένη σηκώνει το μεσαίο δάχτυλο στους αρνητές της μάσκας

Newsroom eleftherostypos.gr

Το Βερολίνο άφησε στην άκρη τις ευγενικές δημόσιες εκκλήσεις για τήρηση των μέτρων κατά της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, και με ένα πιο άμεσο μήνυμά του, έδειξε το μεσαίο δάκτυλα σε όσους δεν φορούν μάσκα προσώπου.

Μια διαφήμιση που καταχωρήθηκε σε τοπικές εφημερίδες από τη γερουσία της γερμανικής πρωτεύουσας στο πλαίσιο μιας εκστρατείας ενημέρωσης του κοινού, δείχνει μια ηλικιωμένη γυναίκα κοιτάζοντας την κάμερα να δείχνει το μεσαίο δάχτυλο, και η λεζάντα να γράφει: «Ένα μεσαίο δάκτυλο για όλους αυτούς χωρίς μάσκα: εμείς τηρούμε τους κανόνες κατά του νέου κορωνοϊού».

«Θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε μια γλώσσα που ταιριάζει στον χαρακτήρα του Βερολίνου και που τονίζει τη δραματική κατάσταση που προκαλεί η πανδημία – και το καταφέραμε», δήλωσε στον Guardian ο εκπρόσωπος του τουριστικού πρακτορείου Visit Berlin που σχεδίασε την καμπάνια.

Το μοτίβο με κάποιον/α θυμωμένο/η συνταξιούχο είναι μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο με μια σειρά αφισών στα γερμανικά, τα αγγλικά, τα τουρκικά και τα αραβικά, με παρόμοια αυθόρμητα αλλά ελαφρώς λιγότερο επιθετικά σλόγκαν όπως το «Φορέστε μάσκες. Για να μην σβήσουν τα φώτα».

Στο παρελθόν, η εταιρεία μέσων μαζικής μεταφοράς του Βερολίνου BVG κέρδισε πολλά βραβεία για μια διαφημιστική καμπάνια που αποδέχεται, παρά απολογείται για την εικόνα της πρωτεύουσας ως μια χαοτική εκκεντρικότητα σε μια χώρα που υπερηφανεύεται για την αποδοτικότητα και το σεβασμό.

Μια χιουμοριστική διαφήμιση της BVG έλεγε στους επιβάτες ότι η τιμή ενός εισιτηρίου διαρκείας είναι απολύτως δικαιολογημένη επειδή το κλείσιμο μιας πόρτας λεωφορείου στο πρόσωπο ενός επιβάτη απαιτεί έντονη εκπαίδευση.

Προερχόμενη από την κυβέρνηση της πόλης, ωστόσο, η νέα εκστρατεία για την πανδημία, με την αλλαγή στον τόνο δεν ικανοποίησε κάθε Βερολινέζο.

