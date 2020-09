Κορωνοϊός: Τέλος η πλάκα και τα μεταμεσονύχτια «πάρτι» στις πλατείες – Τα νέα μέτρα στην Αττική

ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

«Φρένο» στο συγχρωτισμό που παρατηρείται σε πλατείες και άλλους ανοιχτούς χώρους, ειδικότερα από άτομα νεαρότερων ηλικιών, επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση, κλείνοντας από σήμερα και κατά τη διάρκεια της νύχτας σημεία πώλησης αλκοόλ, όπως περίπτερα, κάβες, μίνι μάρκετ, για την Αττική, αλλά και για όλες τις περιοχές στις οποίες ισχύουν ειδικά περιοριστικά μέτρα.

Το κρίσιμο σημείο στο οποίο βρίσκεται η επιδημία -δείχνοντας βέβαια τις τελευταίες ημέρες «αχνά» σημάδια σταθεροποίησης- υπαγορεύει κλιμάκωση των μέτρων μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων. Το ωράριο στα καταστήματα λιανικής πώλησης (με εξαίρεση τα φαρμακεία και τα πρατήρια καυσίμων) δημιουργεί μία πρόσθετη δυσκολία στις παρέες που προκαλούν τα βράδια συνωστισμό. Στην ανακοπή αλυσίδων μετάδοσης σε συγκεκριμένες γειτονιές της Αθήνας στοχεύουν και οι εκτεταμένοι έλεγχοι που ξεκίνησαν χθες από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, μέχρι τις 4 Οκτωβρίου αναστέλλεται από τα μεσάνυχτα έως και τις 5 το πρωί η λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης λιανικής πώλησης αγαθών, όπως τα περίπτερα, τα μίνι μάρκετ, οι κάβες. Εκτός από το λεκανοπέδιο της Αττικής, τα μέτρα θα ισχύουν από αύριο και σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές στις οποίες ισχύουν ειδικά περιοριστικά μέτρα, δηλαδή την Ημαθία, το Κιλκίς, την Πέλλα, την Πιερία, τη Χαλκιδική, τα Χανιά, το Ηράκλειο, τη Ζάκυνθο, τη Λέσβο και τη Μύκονο. Σε όλες αυτές τις περιοχές, καθώς και σε όσες βρίσκονται σε καθεστώς επιδημιολογικής επιτήρησης (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Λάρισας , Κέρκυρας και Δήμοι Βόλου, Σαντορίνης, Ρόδου, Κω, Πάρου και Αντιπάρου) επιτρέπεται το take away, το drive through και το ντελίβερι για τα εστιατόρια με εξαίρεση την πώληση αλκοόλ. Επίσης, αναπροσαρμόζεται το ωράριο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για όλες τις παραπάνω περιοχές. Πλέον, θα κλείνουν στις 12 τα μεσάνυχτα αλλά θα ανοίγουν στις 5 το πρωί.

Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε για ακόμη μία φορά τη σημασία τήρησης των μέτρων, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «εάν για 14 ημέρες φοράμε τις μάσκες μας όλοι και χρησιμοποιούμε τα αντισηπτικά μας, δεν θα χρειαστεί κανένα lockdown».

Στο ίδιο πνεύμα, ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης, επεσήμανε ότι πρέπει να διατηρείται μια ισορροπία στην πανδημία μέχρι να έρθει ένα αποτελεσματικό εμβόλιο. Χαρακτήρισε το δεύτερο και τωρινό επιδημικό κύμα στην Ελλάδα ως ανησυχητικά ενεργό, που χθες έδειξε μία μικρή πτώση στις νέες διαγνώσεις – 286 νέα κρούσματα. Ο καθηγητής εξήγησε ότι μένει να φανεί εάν θα διατηρηθεί η επιδημία σε ένα χαμηλότερο των 300 ημερήσιων κρουσμάτων επίπεδο, όπως και η μικρή μείωση των τελευταίων δύο – τριών ημερών στις νέες διασωληνώσεις. Μάλιστα, ερωτηθείς για τη μεγάλη θνητότητα των τελευταίων ημερών, εξήγησε ότι όσο περισσότεροι είναι στις Εντατικές τόσο περισσότεροι θα είναι οι θάνατοι. Εδωσε, μάλιστα, ένα τυχαίο παράδειγμα σύμφωνα με το οποίο εάν φτάσει η χώρα μας να έχει 200 διασωληνωμένους μπορεί να καταγράφονται και 15 ή 20 θάνατοι ημερησίως. Οπως είπε, ένα ασθενής πάνω από 70 ετών έχει πιθανότητες μικρότερες του 20% να αποσωληνωθεί.

Πρόσθεσε, πάντως, ότι οι θάνατοι είναι λιγότεροι σε σχέση με το πρώτο κύμα, χωρίς να υπάρχουν τεκμηριωμένα δεδομένα για το εάν τα στελέχη του ιού είναι λιγότερο επιθετικά πλέον.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, οι νοσηλευόμενοι ασθενείς τόσο σε απλές κλίνες όσο και σε ειδικές (ΜΕΘ, θάλαμοι αρνητικής πίεσης κ.ά.) ανέρχονταν μέχρι χθες σε περισσότερους από 600.

Τεστ σε γειτονιές

Οι στοχευμένες παρεμβάσεις σε γειτονιές της Αθήνας και σε συγκεκριμένους πληθυσμούς εκτιμάται ότι θα αποφέρουν μείωση της διασποράς του κορονοϊού. Χθες, οι Κινητές Ομάδες του ΕΟΔΥ ξεκίνησαν τεστ σε επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές και από τους ελέγχους προέκυψαν έξι άτομα θετικά στην Covid-19. Στην Κυψέλη όπου βρισκόταν χθες ΚΟΜΥ βρέθηκε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ Παναγιώτη Αρκουμανέα και τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα.

«Αυτό θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα, όπου χρειαστεί στην Αθήνα, στις γειτονιές της, στην Περιφέρεια Αττικής και σε όλη την Ελλάδα. Θυμίζω ότι παράλληλα με αυτό εκκινούμε τη διαδικασία έτσι ώστε οι ευάλωτες ομάδες των συμπολιτών μας, οι οποίες έρχονται στα νοσοκομεία της πρωτεύουσας και περιλαμβάνουν κυρίως νεαρούς ασυμπτωματικούς ή με ελαφρά συμπτώματα, να μπορούν να πηγαίνουν σε ξενοδοχεία καραντίνας», ανέφερε ο κ. Κικίλιας σε δηλώσεις του.

Από την πλευρά του, ο κ. Τσιόδρας δήλωσε: «Οπως ξέρετε, η στρατηγική για τον έλεγχο του ιού αφορά τον εργαστηριακό έλεγχο και μετά την ανίχνευση των επαφών των θετικών, την απομόνωσή τους και την καραντίνα των επαφών τους. Αυτή είναι η κύρια στρατηγική που ακολουθείται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο και φυσικά, επειδή η επιδημία δείχνει μια μεγάλη ετερογένεια, είναι τοπική επιδημία, αφορά τοπικές περιοχές, πρέπει να εντείνονται αυτές οι δράσεις σε περιοχές όπου υπάρχει έξαρση. Αυτό γίνεται, αυτή είναι η δράση που γίνεται και έχει εξαιρετική σημασία για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού».

Οσον αφορά σε περιοχές εκτός Αττικής, τα Τρίκαλα, με δεδομένη την επιδημιολογική επιβάρυνση που καταγράφουν, μπαίνουν από αύριο και μέχρι τις 10 Οκτωβρίου σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων. Συγκεκριμένα:

Απαγορεύεται η λειτουργία όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 05.00 της επομένης.

Αναστέλλεται κάθε είδους εκδήλωση όπως πάρτι, εμποροπανηγύρεις, λιτανείες, λαϊκές αγορές κ.λπ.

Απαγορεύεται κάθε είδους συνάθροιση πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο.

Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι έως 4 άτομα, εκτός εάν πρόκειται για συγγενείς Α’ βαθμού όπου επιτρέπεται έως 6 άτομα.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους.

Στο μεταξύ, αναμενόταν χθες να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα covid19.gov.gr η ειδική πλατφόρμα για τα μέτρα που θα ισχύουν σε κάθε περιοχή για τον κορονοϊό καθώς και την επιδημιολογική της εικόνα. Οι πολίτες θα βλέπουν ένα διαδραστικό χάρτη της Ελλάδας με δύο βαθμίδες: ανά δήμο και ανά περιφερειακή ενότητα.

Κάθε δήμος ή αντιστοίχως κάθε περιφερειακή ενότητα θα είναι χρωματισμένη με έναν από τους 4 βαθμούς: πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο. Οι πολίτες θα μπορούν πληκτρολογώντας τον ταχυδρομικό τους κωδικό να ενημερώνονται για το τι ισχύει ανά περιοχή και ανά τομέα δραστηριότητας. Εκτός από το χάρτη θα υπάρχει και ένας πίνακας στη σελίδα, στον οποίο θα αναρτώνται και θα αναλύονται τα μέτρα τα οποία ισχύουν ανά χρωματική κατηγορία (πράσινο, κίτρινο κ.λπ.) και ανά δραστηριότητα (για παράδειγμα σχολεία, εστίαση, ΜΜΜ, άθληση κ.λπ.).

Οι αριθμοί

286 κρούσματα χθες

249 εγχώρια

163 στην Αττική

11 στη Θεσσαλονίκη

18 στα Τρίκαλα

16.913 συνολικά τα κρούσματα

3 θάνατοι χθες

369 θάνατοι συνολικά μέχρι χθες

63 ασθενείς διασωληνωμένοι

197 ασθενείς έχουν πάρει εξιτήριο από ΜΕΘ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr