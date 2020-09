Κορωνοϊός : Ποια πόλη φέρεται να πέτυχε την ανοσία της αγέλης

Newsroom eleftherostypos.gr

Οι κάτοικοι του Μανάους στη Βραζιλία, το οποίο επλήγη ισχυρά από την πανδημία, μπορεί πλέον να έχουν αποκτήσει την «ανοσία της αγέλης».

Σύμφωνα με μελέτη δεδομένων μετάδοσης της ασθένειας με τη χρήση μαθηματικού μοντέλου υπολογίζεται ότι το 66% του πληθυσμού της πόλης του Μανάους έχουν αντισώματα για τον Covid-19.

Το ποσοστό αυτό μπορεί να θεωρηθεί επαρκώς υψηλό, ώστε να γίνει λόγος για «ανοσία της αγέλης», στο Μανάους, απ’όπου το πέρασμα του ιού ήταν τόσο ταχύ, όσο και βίαιο.

Όταν η πανδημία βρισκόταν σε έξαρση στον Μάιο, το Μανάους, ευρισκόμενο στην καρδιά του Αμαζονίου, αποτέλεσε το θέατρο μακάβριων σκηνών, με υπερπλήρη νοσοκομεία, ομαδικούς τάφους και πτώματα που στοιβάζονταν σε φορτηγά-ψυγεία.

«Όλα τα σημάδια δείχνουν ότι το ίδιο το γεγονός της μεγάλης έκθεσης του πληθυσμού στον ιό οδήγησε τελικά στην μείωση των νέων κρουσμάτων και θανάτων στο Μανάους», είπε η συντονίστρια της μελέτης Έστερ Σαμπίνο, η οποία είναι επίσης καθηγήτρια Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο.

Πλέον, το Μανάους είναι μια από τις πόλεις τις Βραζιλίας που εξήλθαν πιο γρήγορα από την καραντίνα, με σχολεία και επιχειρήσεις να ανοίγουν ξανά και την νυχτερινή ζωή να επανέρχεται στον πρότερο ρυθμό της.

Ωστόσο, ειδικοί υγείας επεσήμαναν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ότι η απόπειρα επίτευξης ανοσίας της αγέλης είναι επικίνδυνος δρόμος.

« Η ανοσία μιας κοινότητας μέσω της φυσικής μόλυνσης δεν είναι στρατηγική, είναι σημάδι ότι μια κυβέρνηση έχει αποτύχει να ελέγξει το ξέσπασμα του ιού και πληρώνει γι’αυτό με ανθρώπινες ζωές», σχολίασε στο Τουίτερ ο Φλόριαν Κράμμερ, καθηγητής μικροβιολογίας στην σχολή Ιατρικής του Νοσοκομείου του «Όρους Σινά», στην Νέα Υόρκη.

Since I already see it going this way: I did not endorse community immunity as a strategy. Community immunity via natural infection is not a strategy, its a sign that a government failed to control an outbreak and is paying for that in lives lost. https://t.co/o0hxHHTaho

— Florian Krammer (@florian_krammer) September 22, 2020