«Ήθελα να δω τον κόσμο από ψηλά»: Συγκλονίζει η 22χρονη Ελευθερία που κατέκτησε την κορυφή του Ολύμπου στην πλάτη του Μάριου

Newsroom eleftherostypos.gr

«Για μένα, αυτό που έκανε ακόμη πιο σπουδαία την εμπειρία ήταν οι άνθρωποι που την πλαισίωναν».

Με μια μόνο φράση, η 22χρονη Ελευθερία Τόσιου περιγράφει το αποτύπωμα που άφησαν στην ψυχή της όλα όσα βίωσε την περασμένη Δευτέρα, όταν ανεβασμένη στην πλάτη του αθλητή υπεραποστάσεων, Μάριου Γιαννάκου, σκαρφάλωνε στον Μύτικα.

Το ρολόι έδειχνε δύο λεπτά μετά τις 9 το πρωί, όταν ο Δραμινός δρομέας πατούσε στην κορυφή του Ολύμπου, κουβαλώντας στην πλάτη του, σε ειδικό διαμορφωμένο σακίδιο, τη νεαρή συντοπίτισσά του, που υπερνικώντας το εμπόδιο των κινητικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει έκανε το όνειρό της πραγματικότητα. Οι δείκτες του ρολογιού δεν έδειχναν, ωστόσο, μόνο την ώρα ολοκλήρωσης ενός φιλόδοξου εγχειρήματος από τους δύο νέους με την κοινή καταγωγή και την αγάπη για τα extreme sports αλλά και την απαρχή μιας ξεχωριστής φιλίας, που «σφυρηλατήθηκε» σ’ όλη αυτή τη διαδρομή από τον κοινό τόπο καταγωγής τους, τη Δράμα, ως την κορυφή του Ολύμπου, στα 2918μ.!

«Ένα ρητό λέει “make friends with pain and you will never be alone”, οπότε νομίζω πως μετά απ’ αυτή την προσπάθεια επιταχύναμε πολύ τη διαδικασία της φιλίας και πλέον μπορώ να πω με σιγουριά ότι εντάσσω την Ελευθερία στην οικογένειά μου», έλεγε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Μάριος Γιαννάκου, λίγα 24ωρα μετά την ανάβαση, την 51η του στον Μύτικα αλλά την πιο ξεχωριστή απ όλες τις αναβάσεις. «Χαίρομαι που μπόρεσα ν’ ανέβω με τη φίλη μου, την Ελευθερία, σ’ ένα από τα πιο όμορφα μέρη που επισκέπτομαι συχνά και να μοιραστώ αυτή την εμπειρία μαζί της».

Και μπορεί το επίτευγμά τους να έγραψε ιστορία, με τη φωτογραφία τους από τη στιγμή της άφιξης στην κορυφή του Ολύμπου να κάνει τον γύρο του διαδικτύου με χιλιάδες «shares» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, όπως τονίζουν και οι δύο, η ομάδα ήταν αυτή που το έκανε ξεχωριστό. «Δεν εννοώ μόνο την εμπειρία και τον επαγγελματισμό όσων συμμετείχαν στην ομάδα, που σαφέστατα ήταν στον ύψιστο βαθμό. Αυτό που μ’ έκανε να νιώσω ακόμη πιο ωραία σ’ αυτή την εμπειρία ήταν οι χαρακτήρες που την πλαισίωσαν, η χημεία που ένιωσα μ’ αυτούς τους ανθρώπους και η επικοινωνία που υπήρξε. Αρχικά με τον Μάριο, από την πρώτη στιγμή, αλλά και μ’ όλη την υπόλοιπη ομάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ελευθερία.

Ο Μάριος, ο Κωνσταντίνος, ο Πέτρος, ο Αργύρης, ο Γιώργος, η Καλλιόπη, ο Διονύσης και τ’ άλλα παιδιά ήταν η ομάδα που, κατά την 22χρονη, έκανε τη διαφορά. «Αν έκανα ακριβώς το ίδιο πράγμα με επαγγελματίες του ίδιου επιπέδου αλλά που δεν θα υπήρχε αυτή η χημεία, αυτή η καλή επικοινωνία κι αυτό το φιλικό περιβάλλον, για μένα δεν θα ήταν τόσο σπουδαίο το κατόρθωμα, δεν θα το ένιωθα τουλάχιστον τόσο σπουδαίο μέσα μου», τονίζει.

Η Ελευθερία ήθελε ν’ ανέβει στον Όλυμπο αλλά η πρόταση για την κορυφή ήταν του Μάριου, όπως αποκαλύπτει. «Εμένα γενικότερα μ’ αρέσουν τα extreme sports, οπότε ο Όλυμπος ήταν μέσα στη λίστα αυτών που θέλω να κάνω. Βέβαια, φυσικά και παίζει ρόλο η σημασία του για την Ελλάδα καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Η κορυφή, όμως, ήταν ξεκάθαρα ιδέα του Μάριου. Εγώ θα συμβιβαζόμουν κι ως εκεί που θα μπορούσα να πάω. Μέχρι εκεί που θα ήταν δυνατό να πάω. Ωστόσο, ο Μάριος μου πρότεινε την κορυφή, εγώ τον εμπιστεύτηκα και του είπα ναι!», εξηγεί.

Όλα οργανώθηκαν εν ριπή οφθαλμού θα έλεγε κανείς και τα κυρίαρχα συναισθήματα για την Ελευθερία ήταν αυτά του ενθουσιασμού αλλά και της ανυπομονησίας για την κατάκτηση του στόχου. «Όταν μου είπε ο Μάριος ότι ήταν όλα έτοιμα, ενθουσιάστηκα και αδημονούσα. Οι πρώτες μου σκέψεις ήταν αμέσως το τι πρέπει να κάνω εγώ από την πλευρά μου για να βοηθήσω στην οργάνωση», λέει και προσθέτει πως δεν είχε άγχος καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας παρά μόνο όταν πήγε να καθίσει στο ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα, τη Δευτέρα το πρωί, προτού ξεκινήσουν για την κορυφή. «Όταν άρχισα να συνειδητοποιώ ότι όντως πάμε να το κάνουμε», επισημαίνει.

Τα συναισθήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής ήταν «πολύ έντονα και ποικίλα», αναφέρει και περιγράφει τις στιγμές: «Υπήρχαν δυσκολίες αλλά εγώ αυτό που έβλεπα ήταν ότι υπήρχε μια πολύ ωραία συνεργασία απ’ όλη την ομάδα μας. Υπήρχε μια πολύ καλή οργάνωση κι ενθάρρυνση κι αυτό μ’ έκανε να πιστέψω πως εντέλει θα τα καταφέρουμε σίγουρα παρά τις δυσκολίες».

Από την πλευρά του, ο Μάριος περιγράφει το θάρρος της συνοδοιπόρου του, λέγοντας ότι η Ελευθερία δε φοβήθηκε καθόλου!. «Το γεγονός ότι μ’ εμπιστεύτηκε η Ελευθερία 100%, ότι δεν γκρίνιαξε ούτε μια φορά και δεν μου έδειξε ούτε μια φορά να φοβάται, είναι για μένα ένα τεράστιο δείγμα δύναμης και θάρρους που πραγματικά δεν το έχω ξανασυναντήσει ποτέ», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δραμινός αθλητής που έχει ολοκληρώσει ορισμένους από τους δυσκολότερους αγώνες υπεραποστάσεων στον κόσμο αλλά η εμπειρία με την Ελευθερία ήταν γι’ αυτόν κάτι που δεν συγκρίνεται «ούτε με το πιο βαρύ μετάλλιο του κόσμου, του πιο δύσκολου αγώνα».

Ήταν τα συναισθήματα τόσο έντονα στην κορυφή που κανείς από τους δυο τους δεν πρόκειται να τα ξεχάσει. Ούτε και τη θέα που αντίκρισε η Ελευθερία καθώς ο Μάριος τη γυρνούσε σε στροφή 360 μοιρών ώστε να δει την Ελλάδα περιμετρικά από το ψηλότερο σημείο της. «Ήθελα πολύ να δω τη θέα από πάνω. Ήταν συγκλονιστική. Υπήρχαν πάρα πολύ δυνατά συναισθήματα, χαράς και ικανοποίησης. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τα συναισθήματα που ένιωσα εγώ δεν μπορούν να περιγραφούν με λόγια, θα ήταν πολύ φτωχό ό,τι και να πω», λέει η Ελευθερία, η οποία μπορεί να έχει επιστρέψει πλέον στην απαιτητική καθημερινότητα μιας φοιτήτριας στο τελευταίο έτος των σπουδών της αλλά δεν θα ξεχάσει ποτέ όσα έζησε στο βουνό των θεών, τον μυθικό Όλυμπο.

Η προσπάθεια της Ελευθερίας και του Μάριου «ταξίδεψε» παντού, μέσω του διαδικτύου αλλά, όπως λέει η νεαρή φοιτήτρια, στόχος της όταν ξεκινούσε το όλο εγχείρημα ήταν να ζήσει την εμπειρία και να περάσει όλη η ομάδα καλά. «Από τα πρώτα πράγματα που είπα εγώ στον Μάριο όταν συζητούσαμε αυτή την προσπάθειά μας ήταν ότι εγώ δεν στοχεύω, μέσα απ’ αυτήν να περάσω κάποιο μήνυμα ή να δείξω κάτι. Του έλεγα ότι θέλω να το κάνω για μένα, για την εμπειρία, για να περάσουμε όλοι μαζί καλά.

Ωστόσο, αν όντως περάστηκε κάποιο μήνυμα κι αυτό βοηθήσει κάποιους ανθρώπους, εννοείται πως αυτό εμένα με χαροποιεί ακόμη πιο πολύ», τονίζει και μπορεί να μην αποκαλύπτει τους επόμενους στόχους της αλλά δεν κρύβει την αγάπη της για την περιπέτεια και για νέες εμπειρίες, δυνατές όπως αυτή του Ολύμπου!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr