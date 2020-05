Το μεγαλείο ψυχής της 15χρονης Τζιότι Κουμάρι – Έκανε 1.200 χλμ. με το ποδήλατο και έσωσε τον πατέρα της

Newsroom eleftherostypos.gr

H απόγνωση την οδήγησε σε μια παράτολμη απόφαση που ευτυχώς τη δικαίωσε αφού έσωσε τον ανάπηρο πατέρα της και τον εαυτό της από την πείνα και ίσως τον θάνατο.

Η 15χρονη Ινδή, Τζιότι Κουμάρι, κατόρθωσε να γυρίσει τον ανάπηρο πατέρα της πίσω στο σπίτι τους, στο βορειοανατολικό Μπιχάρ, από το Νέο Δελχί, με το ποδήλατο, κάνοντας πετάλι για επτά συνεχόμενες μέρες διανύοντας 1.200 χιλιόμετρα.

«Δεν είχα άλλη επιλογή» είπε το νεαρό κορίτσι, αφού ο πατέρας μου έχασε τη δουλειά του και δεν είχε να πληρώσει ούτε το νοίκι. Ο σπιτονοικοκύρης του τον απειλούσε με έξωση και κινδύνευε να πεταχθεί πεινασμένος στο δρόμο αφού δεν μπορούσε να περπατήσει λόγω πρόσφατου ατυχήματος.

Μαζί με τη διεθνή συμπάθεια η 15χρονη προκάλεσε το ενδιαφέρον της ποδηλατικής ομοσπονδίας της Ινδίας, που την κάλεσε να περάσει από δοκιμαστικά και να ασχοληθεί επαγγελματικά με την ποδηλασία.

Για ένα πανέμορφο επίτευγμα αντοχής και αγάπης έκανε λόγο η Ιβάνκα Τραμπ στο τουίτερ, προκαλώντας ωστόσο τα επικριτικά σχόλια πολλών Ινδών που την κατηγόρησαν για αναισθησία απέναντι στον γολγοθά των φτωχών Ινδών.

15 yr old Jyoti Kumari, carried her wounded father to their home village on the back of her bicycle covering +1,200 km over 7 days.

This beautiful feat of endurance & love has captured the imagination of the Indian people and the cycling federation!🇮🇳 https://t.co/uOgXkHzBPz

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) May 22, 2020