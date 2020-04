Κορωνοϊός: Ο σούπερ παππούς που συγκεντρώνει εκατομμύρια για το βρετανικό ΕΣΥ κάνοντας βόλτες στον κήπο του

Newsroom eleftherostypos.gr

Τον γύρο του κόσμου κάνει τις τελευταίες ημέρες η συγκινητική πρωτοβουλία ενός ηλικιωμένου Βρετανού – βετεράνου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου – για να συγκεντρώσει χρήματα για το βρετανικό ΕΣΥ που καταρρέει εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Πριν από σχεδόν μία εβδομάδα, ο Τομ Μουρ, 99 ετών, αποφάσισε να κάνει βόλτες στον κήπο του στηριγμένος σε περιπατητήρα, ζητώντας από χρήστες ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης να συνεισφέρουν ένα μικρό ποσό όταν ολοκλήρωνε την καθεμιά, για να δωρίσει το ποσό που θα συγκεντρωνόταν στο εθνικό σύστημα υγείας της Βρετανίας, το NH.

This 99-year-old WWII veteran wanted to raise money for Britain's National Health Service by walking laps of his garden.

His goal: £1,000.

So far Captain Tom Moore has raised almost £12 million. pic.twitter.com/aSwGg9afQN

— DW Europe (@dw_europe) April 16, 2020