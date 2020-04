Τα γενέθλια της βασίλισσας Ελισάβετ στη καραντίνα και τα σπάνια ντοκουμέντα από την παιδική της ηλικία

Newsroom eleftherostypos.gr

21 Απριλίου σήμερα και η βασίλισσα Ελισάβετ γιόρτασε τα 94α γενέθλιά της εν μέσω πανδημίας.

Η γηραιότερη μονάρχης και με τη μεγαλύτερη θητεία παγκοσμίως, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1926, στην οδό Μπράτον, στο κεντρικό Λονδίνο και έγινε βασίλισσα το 1952 σε ηλικία μόλις 25 ετών.

Η βασίλισσα Ελισάβετ έχει εγκαταλείψει το Μπάκιγχαμ και έχει μεταφερθεί στο κάστρο του Γουίνδσορ, καθώς η ίδια και ο σύζυγός της ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Ωστόσο, το παλάτι ανέβασε φωτογραφίες και πληροφορίες για την παιδική ηλικία της βασίλισσας, στο οποίο μοιράζεται όσα δεν γνωρίζαμε για την Ελισάβετ.

Happy birthday to Her Majesty The Queen, 94 today! On her fourth birthday Princess Elizabeth was given a Shetland pony by her grandfather, King George V. She took riding lessons in Windsor Great Park and was able to ride on her own by the age of six. https://t.co/cyg7vhPL0H pic.twitter.com/ERZN1KyRSg

Thank you for your messages today, on The Queen’s 94th birthday. 🎈🎉

🎥 In this private footage from @RCT, we see The Queen, then Princess Elizabeth, with her family, including her younger sister Princess Margaret. pic.twitter.com/T5IUS8MmQj

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2020