Η Τουρκία «κλείνει το μάτι» για επανέναρξη διερευνητικών επαφών: Τι σημαίνει η νέα Navtex για το Oruc Reis μέχρι τον Ιούνιο

Ελληνοτουρκικά: Η Τουρκία εξέδωσε χθες Τρίτη (22/12) Navtex για το Oruc Reis, δεσμεύοντας περιοχή στα ανοιχτά της Αττάλειας.

Σύμφωνα με τον Ωκεανογραφικό σταθμό της Αττάλειας η Navtex έχει ισχύ έως και τις 21 Ιουνίου και αφορά σεισμικές έρευνες.

Αναλυτικά η Navtex:

TURNHOS N/W : 1610/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 22-12-2020 19:38)

TURNHOS N/W : 1610/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 222101Z DEC 20 TO 152059Z JUN 21 IN AREA BOUNDED BY;

36 27.43 N – 030 34.37 E

35 53.85 N – 031 03.72 E

36 16.17 N – 031 38.63 E

36 47.82 N – 031 10.38 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 152059Z JUN 21.

Η Τουρκία με αυτό τον τρόπο δεσμεύεται ότι το τουρκικό ερευνητικό σκάφος που προκάλεσε τόση ένταση στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο το προηγούμενο διάστημα, θα μείνει εκεί και συνεπώς δε θα προχωρήσει σε νέες προκλητικές ενέργειες κλείνοντας ουσιαστικά το «μάτι» στην Ελλάδα για επανέναρξη των διερευνητικών επαφών.

Την ίδια ώρα πάντως ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ επιμένει στην αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών και θέτει θέμα μείωσης του ελληνικού εναέριου χώρου: «Αν η Ελλάδα ψάχνει λύσεις χωρίς εμάς, δε θα πετύχει κάτι εκτός από να μη βρεθεί λύση και θα είναι εναντίον της Ελλάδας. 16 από τα 23 νησιά που θα έπρεπε να είναι αποστρατικοποιημένα, παρατηρούμε πως έχουν στρατό. Ο κόσμος άρχισε να το βλέπει αυτό. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει κράτος που να τα χωρικά ύδατα είναι 6 μίλια, ενώ ο εναέριος χώρος 10 μίλια. Περίεργη κατάσταση. Εμείς λέμε, ελάτε να συνομιλήσουμε, να προσέλθουν στις διερευνητικές επαφές»

