Με νέα NAVTEX που εκδόθηκε πριν από λίγο από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας, η Αγκυρα ανακοίνωσε την έξοδο του σεισμογραφικού σκάφους Oruc Reis σε θαλάσσιες περιοχές βόρεια της Κύπρου.

Η ισχύς της νέας παράτυπης NAVTEX για το Oruc Reis είναι από σήμερα, Παρασκευή 8 Οκτωβρίου και μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τη Ναυτική Οδηγία που εξέδωσε η Τουρκία, το Ορούτς Ρέις, μαζί με τα πλοία που το συνοδεύουν, «Αταμάν» και «Τζενγκίζ Χαν», θα πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες έως και τις 21 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για την πρώτη σοβαρή προκλητική κίνηση μετά τη υπογραφή της αμυντικής ελληνογαλλικής συμφωνίας

Η NAVTEX

TURNHOS N/W : 0929/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 08-10-2021 19:31)TURNHOS N/W : 0929/21

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN BETWEEN 08 OCT 21 AND 16 DEC 21 IN AREA BOUNDED BY;

36 03.17 N – 033 05.89 E

35 45.12 N – 033 07.21 E

35 48.48 N – 034 02.12 E

36 05.53 N – 034 00.36 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2.CANCEL THIS MESSAGE 162101Z DEC 21.

Σε βέρτιγκο η Τουρκία μετά την ελληνογαλλική συμφωνία

Μένεα πνέουν στην Άγκυρα κατά του Εμανουέλ Μακρόν μετά την ελληνογαλλική συμφωνία, αλλά και για τις δηλώσεις του για το Οθωμανικό παρελθόν της Αλγερίας.

O Μακρόν δήλωσε ότι «υπήρξε αποικισμός πριν από τη γαλλική αποικιοκρατία» στην Αλγερία, παραπέμποντας στην οθωμανική παρουσία στη χώρα μεταξύ 1514 και 1830. «Η οικοδόμηση της Αλγερίας ως έθνους είναι ένα φαινόμενο που αξίζει να παρακολουθήσετε… Τι υπάρχει για το έθνος της Αλγερίας πριν από τον γαλλικό αποικισμό; Αυτό είναι το ερώτημα», δήλωσε ο Μακρόν. «Υπήρχαν προηγούμενοι αποικισμοί. Με γοητεύει η ικανότητα της Τουρκίας να κάνει τους ανθρώπους να ξεχάσουν εντελώς τον ρόλο που έπαιξε στην Αλγερία και την κυριαρχία που άσκησε, και να εξηγεί ότι είμαστε οι μόνοι αποικιοκράτες. Είναι υπέροχο. Οι Αλγερινοί το πιστεύουν», ανέφερε.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου απάντησε στον Γάλλο πρόεδρο: «Σε τέτοιες συζητήσεις είναι λανθασμένη η προσπάθεια της Γαλλίας γιατί έχει αποικιοκρατικό παρελθόν, και κάνει φτηνές προσεγγίσεις λαϊκιστικές προσεγγίσεις. Να τα λέει στο πρόσωπο μας, όχι πίσω από την πλάτη μας όπως κάνει ο πρόεδρος μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Πειρατεία από Τουρκία στην κυπριακή ΑΟΖ

Σκηνικό έντασης δημιουργεί η Αγκυρα εκ νέου σε περιοχές της κυπριακής ΑΟΖ, αφού τις τελευταίες ημέρες και επί συνεχούς βάσης πλοία του τουρκικού στόλου δεν επιτρέπουν το ερευνητικό σκάφος «NAUTICAL GEO» να προχωρήσει κανονικά στις προβλεπόμενες εργασίες του στο πλαίσιο της χαρτογράφησης για τον αγωγό EAST MED.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο τετραήμερο η Αγκυρα έχει αναπτύξει στη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη 3 πολεμικά πλοία, μεταξύ των οποίων δύο φρεγάτες και μία κορβέτα, ενώ μέσα στην κυπριακή AOZ από 2 έως 4 Οκτωβρίου ήταν το γνωστό ερευνητικό-γεωτρητικό πλοίο «ORUC REIS», που τώρα βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοικτά του Κόλπου της Αττάλειας.

Το «NΑUTICAL GΕΟ» βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοικτά του λιμανιού της Λάρνακας, αφού με απειλές τα τουρκικά πλοία το εξανάγκασαν να αποσυρθεί από την περιοχή των εργασιών του, νοτιοδυτικά της Λεμεσού.

Βασικοί στόχοι της τουρκικής προκλητικής στάσης πέραν της ελληνογαλλικής συμφωνίας με την αγορά των Rafale και των φρεγατών Βelharra ήταν και είναι η υπονόμευση και ο τορπιλισμός των προσπαθειών για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου EAST MED, ως και να επιβάλει τους δικούς της σχεδιασμούς στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», ως και να προχωρήσει σε παράνομες οριοθετήσεις.