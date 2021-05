Newsroom eleftherostypos.gr

Ολοκληρώθηκε η ιδιωτική επίσκεψη στην Κομοτηνή του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος αναχώρησε οδικώς για την Αλεξανδρούπολη και από εκεί αεροπορικώς για την Αθήνα όπου αύριο θα έχει συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

Ο κ. Τσαβούσογλου στη διάρκεια της τετράωρης παραμονής του στην Κομοτηνή επισκέφθηκε το τουρκικό προξενείο, το Μειονοτικό Γυμνάσιο-Λύκειο “Τζελάλ Μπαγιάρ”, γευμάτισε με εκπροσώπους της μουσουλμανικής μειονότητας στον οικισμό Θάμνα και επισκέφθηκε τον τάφο του πρώην βουλευτή Ροδόπης Αχμέτ Σαδίκ, όπου κατέθεσε στεφάνι, τελέστηκε προσευχή και φύτεψε ένα πλατάνι.

Βέβαια δεν απέφυγε τις λεκτικές προκλήσεις και συνεχίζει να κάνει λόγο για τουρκική μειονότητα: «Το βράδυ θα πάω στην Αθήνα. Εκεί θα έχουμε ένα ανεπίσημο δείπνο με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια και θα συζητήσουμε. Αλλά αύριο το πρωί θα έχω επίσημες συναντήσεις με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον κ. Δένδια και όπως πάντα σε αυτές τις συζητήσεις θα θέσω το θέμα των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη».

Για το γυμνάσιο που επισκέφθηκε είπε: «Επισκεφθήκαμε το Γυμνάσιο Τζελάλ Μπαγιάρ, ένα από τα δύο Τουρκικά μειονοτικά γυμνάσια. Είναι σημαντικό για τα παιδιά μας να λαμβάνουν εκπαίδευση υπό τις καλύτερες συνθήκες στη μητρική τους γλώσσα σε όλες τις ηλικίες. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την επίλυση προβλημάτων τους» έγραψε στο πρσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Πρώτος σταθμός του ήταν τo τουρκικό προξενείο στην Κομοτηνή και στην συνέχεια επισκέφτηκε μειονοτικό σχολείο της πόλης και μετά ένα μειονοτικό χωριό που βρίσκεται πολύ κοντά στην Κομοτηνή.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών με δεύτερο tweet του αναφέρει και πάλι τα περι «τουρκικής μειονότητας» στην Θράκη και ανέβασε και μια φωτογραφία με τους δύο ψευδομουφτήδες.

