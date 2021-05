Newsroom eleftherostypos.gr

Στην Αλεξανδρούπολη έφτασε λίγο πριν τις 11 το πρωί της Κυριακής για ιδιωτική επίσκεψη ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου δηλώνοντας στους δημοσιογράφους στην Τουρκία πριν την αναχώρηση του πως «Πηγαίνω στην Ελλάδα με θετική ατζέντα.Τους υποδεχτήκαμε θετικά, και περιμένουμε την ίδια προσέγγιση από την άλλη πλευρά». ανέφερε.

Την ίδια ώρα όμως με ανάρτησή του στο twitter λέει ότι ήρθε στην δυτική Θράκη προκειμένου να συναντήσει μέλη της «τουρκικής μειονότητας».

In #Greece to meet members of Turkish Minority in #WesternThrace and discuss our bilateral relations. pic.twitter.com/9eJ59jNlsy

Πρώτος σταθμός του ήταν τo τουρκικό προξενείο στην Κομοτηνή και στην συνέχεια επισκέφτηκε μειονοτικό σχολείο της πόλης και μετά ένα μειονοτικό χωριό που βρίσκεται πολύ κοντά στην Κομοτηνή.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών με δεύτερο tweet του αναφέρει και πάλι τα περι «τουρκικής μειονότητας» στην Θράκη και ανέβασε και μια φωτογραφία με τους δύο ψευδομουφτήδες.

In #WesternThrace met first w/Mufti @muftu_iserif of #Komotini and Mufti @muftu_ahmetmete of #Xanthi.

The work of the Muftis contributes greatly to the preservation and strengthening of the unity and solidarity of the Turkish Minority. pic.twitter.com/3bFkIoUzx8

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 30, 2021