Επίθεση κατά της Ελλάδας και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης της Τουρκίας και εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην κυβέρνηση Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί κατηγόρησε την Ελλάδα για πολιτική «αφομοίωσης και φασισμού» στο θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας και επιτέθηκε προσωπικά κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, επειδή αποκάλεσε ελληνόπουλα τα παιδιά στα Πομακοχώρια.Ρ

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός σε τηλεδιάσκεψη στο χωριό Πάχνη, στην Ξάνθη στις 18 Μαΐου 2021, σε δημόσιο νηπιαγωγείο σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς, χρησιμοποίησε εκφράσεις που δεν μπορούμε να τις ”χωνέψουμε”. Το χωριό Πάχνη το αποκάλεσε χωριό Πομάκων και τα “τουρκόπουλα” τα αποκάλεσε “ελληνόπουλα”. Ο Μητσοτάκης τα θαλάσσωσε και έπεσε στην δύνη του παραληρήματος. Εκείνα είναι τουρκόπουλα, η Πάχνη δεν είναι χωριό Πομάκων. Τι θα πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή την πολιτική αφομοίωσης και φασισμού της Ελλάδας; Τι θα πει για αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Δεν μπορεί να επιβεβαιώσουν ότι είναι ρατσισμός το να αποκαλεί τα “τουρκόπουλα” “ελληνόπουλα”;».

Παράλληλα ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί προειδοποίησε πως «κανείς δεν θα φορέσει κολάρο στο λαιμό του υπουργού Εσωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας και κανείς δεν θα μπορεί να αναπνέει τη δύναμη της καταγωγής» και σημείωσε πως «η τουρκική κυβέρνηση και οι ηρωικές ένοπλες δυνάμεις και ο υπουργός Εσωτερικών δεν είναι μόνοι».

«Σας προειδοποιώ και πάλι: Το παιχνίδι είναι μεγάλο, το παιχνίδι είναι βρώμικο, το παιχνίδι είναι σκοτεινό, πολυδιάστατο και πολυ-παραγοντικό. Προσπαθούν να πάρουν εκδίκηση για την ενεργή παρουσία μας στη Λιβύη. Προσπαθούν να μας ζητήσουν το λογαριασμό για την αντίστασή μας και την αποφασιστικότητά μας για δύο ισότιμα και κυρίαρχα κράτη στο θέμα της Κύπρου που είναι ο εθνικός μας αγώνας. Φοβούνται την αδιάλλακτη στάση μας στην ανατολική Μεσόγειο, καίγονται να πάρουν εκδίκηση. Τα βάζουν μαζί μας στη Συρία, στο βόρειο Ιράκ, επειδή έχουμε μπει στα λαγούμια της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK/YPG/PYD, και είναι ιδιαίτερα ενοχλημένοι που δεν τους βγήκε το όνειρο για ίδρυση τρομοκρατικού κράτους στα νότια σύνορά μας», ανέφερε ο Μπαχτσελί.

Το περασμένο Σάββατο το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών με μήνυμά του στο Twitter συνέχισε τις προκλήσεις περί «τουρκικής» μειονότητας και παραβίασης των δικαιωμάτων τους στη Θράκη.

«Πέρασαν 31 χρόνια από τότε που η Ελλάδα στέρησε από την τουρκική μουσουλμανική μειονότητα από το δικαίωμά της να εκλέγει θρησκευτικούς ηγέτες κατά παράβαση διεθνών και διμερών συνθηκών. Η Ελλάδα διόρισε αξιωματούχους ως θρησκευτικούς ηγέτες ενάντια στη θέληση και παρά τη σαφή αντίρρηση της τουρκικής μειονότητας», αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

