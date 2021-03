Σεισμός στην Ελασσόνα: Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια με Τσαβούσογλου – Τι του είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ

Newsroom eleftherostypos.gr

Σεισμός στην Ελασσόνα: Ο Μεβλουτ Τσαβούσογλου τηλεφώνησε στον Νίκο Δένδια μετά τον ισχυρό σεισμό των 6 ρίχτερ στην Ελασσόνα.

Ο Τούρκος υπουργό Εξωτερικών τόνισε στον Ελληνα ομόλογό του ότι η Τουρκία είναι πρόθυμη να στείλει βοήθεια στην Ελλάδα αν χρειαστεί.

Called FM @NikosDendias of #Greece together w/FM @DZalkaliani of #Georgia to express our solidarity following the earthquake. Standing ready to assist our neighbor if need be.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 3, 2021