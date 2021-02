Επικοινωνία Δένδια με τον Εμιρατινό ομόλογό του για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή

Newsroom eleftherostypos.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμιρατινό ομόλογό του, σεΐχη Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για τις πρόσφατες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, την αντιμετώπιση της πανδημίας και την προσεχή υπουργική συνάντηση με τις χώρες της περιοχής, αναφέρεται σε ανάρτηση του κ. Δένδια στο Twitter.

I spoke by phone to #UAE FM @ABZayed. Recent developments in the wider region, addressing the pandemic & upcoming Ministerial with countries of region in focus. pic.twitter.com/mcLS9DZtyP

— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 3, 2021