Οι εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνάντησης Δένδια – Στόλντεμπεργκ

Newsroom eleftherostypos.gr

Ελληνοτουρκικά: Συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες.

Η Διαδικασία Διαλογισμού «NATO 2030», οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η Εαρινή Σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ βρέθηκαν στην ατζέντα των συζητήσεων, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Ι met with @NATO SecGen @jensstoltenberg in #Brussels. #NATO2030 reflection process, recent developments in #EasternMediterranean & upcoming Meeting of NATO FMs in focus. pic.twitter.com/aAMdXXBu40

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 26, 2021