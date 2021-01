Ξεπέρασε τα όρια η Τουρκία: Τρεις Navtex για ασκήσεις με πραγματικά πυρά έως τον Δεκέμβριο

Newsroom eleftherostypos.gr

Ελληνοτουρκικά: Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις της και αυτή τη φορά εξέδωσε τρεις νέες Navtex, δεσμεύοντας περιοχές στο Αιγαίο για ασκήσεις με πραγματικά πυρά.

Συγκεκριμένα οι Νavtex έχουν ισχύ από 16 Ιανουαρίου μέχρι 16 Σεπτεμβρίου και από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2021, με εξαίρεση τα Σαββατοκύριακα και τις εθνικές εορτές και επετείους.

Αναλυτικά οι Navtex

TURNHOS N/W : 0050/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:58)

TURNHOS N/W : 0050/21

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

37 27.00 N – 026 17.00 E

37 08.50 N – 026 27.50 E

37 05.00 N – 026 09.00 E

37 24.00 N – 026 00.00 E

37 24.00 N – 026 04.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.

TURNHOS N/W : 0049/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:55)

TURNHOS N/W : 0049/21

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

39 00.00 N – 025 10.00 E

39 20.00 N – 024 58.00 E

39 14.00 N – 024 40.00 E

38 54.00 N – 024 52.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.

TURNHOS N/W : 0048/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:53)

TURNHOS N/W : 0048/21

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

40 16.50 N – 025 39.00 E

40 18.00 N – 025 30.00 E

40 35.00 N – 024 58.00 E

40 11.00 N – 024 33.00 E

40 09.00 N – 024 45.00 E

40 20.00 N – 024 56.00 E

40 07.00 N – 025 33.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.

Ειδήσεις

Χαμός στο διαδίκτυο: «Περίεργο» βίντεο δείχνει Αλβανούς να δίνουν στρατιωτικά παραγγέλματα στα ελληνικά – Έρευνα από το ΓΕΣ

Φρίκη στην Αιτωλοακαρνανία: Συγγενής και γείτονες πίσω από τη δολοφονία του ηλικιωμένου και του βασανισμού της γυναίκας του

Μητσοτάκης: Και τον Φεβρουάριο κάλυψη ενοικίου κατά 80%, δίμηνη παράταση στα επιδόματα ανεργίας και 500 ευρώ πρόστιμο στους παραβάτες των μέτρων

Ραγδαίες εξελίξεις για την υπόθεση κατασκοπείας στη Ρόδο: Η συμπληρωματική κατάθεση και τα ντοκουμέντα που «καίνε»