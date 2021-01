Newsroom eleftherostypos.gr

Η Τουρκία καλεί την Ελλάδα για επανεκκίνηση των διερευνητικών επαφών εντός του Ιανουαρίου, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu.

Ο κ. Τσαβούσογλου έκανε λόγο για διάλογο χωρίς προϋποθέσεις επί όλων των θεμάτων που συζητήθηκαν στους 60 γύρους συνομιλιών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο καθεστώς της Κύπρου, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Τουρκίας και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για δύο κράτη στο νησί.

#BREAKING Turkish foreign minister invites Greece for exploratory talks with 1st meeting in January

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) January 11, 2021