Μετά τα Rafale η Ελλάδα στοχεύει πιο ψηλά – Το παρασκήνιο πίσω από το ενδιαφέρον για τα F-35

Μετά την απόκτηση των γαλλικών Rafale η Αθήνα ανοίγει τα… φτερά της και για 6+18 αμερικανικά F-35 τα πλέον σύγχρονα μαχητικά στο ΝΑΤΟϊκό οπλοστάσιο.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλέστηκε η «Καθημερινή της Κυριακής» αναφέρουν πως στο γραφείο του υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκου Παναγιωτόπουλου υπάρχει έτοιμη η πρόταση προς τις ΗΠΑ για απόκτηση έξι μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 με λίγες ώρες πτήσεις.

Τα αεροσκάφη αυτά θα μπορούσαν να παραχωρηθούν στην Ελλάδα ακόμα και εντός του 2021. Αργότερα, όταν οι συνθήκες θα έχουν ωριμάσει η Ελλάδα θα μπορούσε να ζητήσει επιπλέον 18 νέα αεροσκάφη του ίδιου τύπου και να καταλήξει έχοντας στα χέρια της συνολικά 24 υπερσύγχρονα μαχητικά.

Όπως διευκρινίζει η εφημερίδα η προώθηση του ελληνικού αιτήματος θα γίνει, εκτός απροόπτου, μέσω διακρατικής συμφωνίας τύπου FMS (αμερικανικό Πεντάγωνο), με την αποστολή επιστολής αιτήματος (letter of request) για επιστολή προσφοράς και αποδοχής (Letter of Offer and Acceptance).

Σε σχέση με τα γαλλικά Rafale, μία πλατφόρμα που αναβαθμίζει ποιοτικά την Π.Α. εντός του Δεκεμβρίου θα έρθει στη Βουλή η προμήθεια των γαλλικών μαχητικών και εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021 η χώρα μας αναμένεται να έχει παραλάβει τα πρώτα έξι μεταχειρισμένα αεροσκάφη.

