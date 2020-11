Στα κατεχόμενα για την προκλητική φιέστα και το πικνίκ ο Ερντογάν

Newsroom eleftherostypos.gr

Ελληνοτουρκικά: Στα κατεχόμενα έφθασε το μεσημέρι της Κυριακής(15/11) ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν ανήμερα της θλιβερής επετείου της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους.

Σε μια άκρως προκλητική ενέργεια ο Τούρκος Πρόεδρος θα συμμετάσχει στα προκλητικά πανηγύρια για την μαύρη επέτειο, τα οποία θα κορυφωθούν στις 12:30 με την στρατιωτική παρέλαση στη λεωφόρο Φαζίλ Κιουτσιούκ. Αμέσως μετά θα εγκαινιάσει το νοσοκομείο κορωνοϊου στην κατεχόμενη Λευκωσία και στη συνέχεια θα πάει για «πικνίκ» στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου.

Official welcoming ceremony for President @RTErdogan in TRNChttps://t.co/K9ZsQtiTUJ

— Turkish Presidency (@trpresidency) November 15, 2020