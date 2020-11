Το τερμάτισε ο Ακάρ: «Βλέπει» παραβιάσεις από ελληνικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία

Newsroom eleftherostypos.gr

Ελληνοτουρκικά: Αν και το τελευταίο διάστημα η Αθήνα προσπαθεί να κρατήσει ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την Άγκυρα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας συνεχίζει την προκλητική ρητορική.

Το πρωί του Σαββάτου, η εκπρόσωπος επικοινωνίας του Χουλουσί Ακάρ στο τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατά τη διάρκεια καθιερωμένης ενημέρωσης για τις δραστηριότητες των ενόπλων δυνάμεων της χώρας κατηγόρησε την Ελλάδα… για παραβιάσεις και αύξηση της έντασης.

#BREAKING | #Greece carried out 42 air space, 7 territorial water violations, 15 aircraft harassments in October, says #Turkish Defense Ministry

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) November 14, 2020