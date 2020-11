Με αντι-Navtex απαντά η Ελλάδα στην νέα παράνομη και προκλητική Navtex της Τουρκίας

Newsroom eleftherostypos.gr

Oruc Reis: Ο σταθμός του Ηρακλείου της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε αντι-Navtex με αφορμή τη νέα παράνομη τουρκική Navtex για έρευνες του Oruc Reis.

Η ελληνική Navtex αναφέρει ότι η τουρκική Navtex είναι παράνομη και αφορά σε «μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» σε περιοχή «που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Επίσης, υπογραμμίζει ότι στη συγκεκριμένη περιοχή ο σταθμός του Ηρακλείου έχει αρμοδιότητα να εκδίδει μηνύματα Navtex.

Νωρίτερα, ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε Navtex για έρευνες του Oruc Reis έως τις 23 Νοεμβρίου σε θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια ανατολικά της Ρόδου και περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από το σύμπλεγμα του Καστελόριζου.

Ολόκληρη η ελληνική Navtex:

ZCZC HA72 111050 UTC NOV 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 678/20 SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA50-1404/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX MESSAGE NUMBER FA50-1404/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 232059 UTC NOV 20.

Νωρίτερα νέα ΝAVTEX για το τουρκικό ερευνητικό «Oruc Reis» εξεδόθη την Τετάρτη μετά από αυτές που είχε εκδώσει η Τουρκία πριν από λίγες ώρες ζητώντας αποστρατικοποίηση ελληνικών νησιών .

ότι στον σημερινό Ελεύθερο Τύπο ο Αθανανάσιος Δρούγος είχε αποκαλύψει τις σημαντικές και κλιμακούμενες εξελίξεις αναμένονται στα ελληνοτουρκικά μέχρι τον Ιανουάριο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες. Η νέα οδηγία αφορά περιοχή νότια του Καστελλόριζου και έχει ισχύ έως τις 23 Νοεμβρίου. Θυμίζουμε Ειδικότερα στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ αναφέρονταν ότι: η Αγκυρα προτίθεται να επεκτείνει χρονικά τις παράνομες Navtex, με προεξάρχοντες σε τέτοιες προκλητικές κινήσεις τον υπουργό Αμυνας Χουλουσί Ακάρ και τον αρχηγό των ναυτικών δυνάμεων ναύαρχο Αντνάν Οζμπάλ. Επίσης, στην προσεχή επίσκεψη των Ερντογάν-Ακάρ στα Κατεχόμενα της Κύπρου και ειδικά στα Βαρώσια/Αμμόχωστο, ο Τούρκος πρόεδρος από κοινού με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ θα προβούν σε ιδιαίτερα εμπρηστικές δηλώσεις, ενώ σχεδιάζεται και η έξοδος του πλωτού γεωτρύπανου «Γιαβούζ» κατά το προσεχές χρονικό διάστημα (αλλά δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία) στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί προσεχώς επίσκεψη Ερντογάν και των υψηλόβαθμων στρατιωτικών κύκλων στη Λιβύη, με στόχο να εμφανιστεί ακόμα πιο αναβαθμισμένη η παρουσία και η επιρροή της Τουρκίας στη βορειοαφρικανική χώρα. Αίσθηση προκαλεί μάλιστα πρόσφατη μελέτη «δεξαμενής σκέψης» που πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα AKP, όπου μεταξύ άλλων υποστηρίζεται και η ιδέα της σύστασης ενός «μουσουλμανικού ΝΑΤΟ» με τη συμμετοχή τουρκογενών ως και ισλαμικών χωρών το 2023.

Απτόητος από την εσωτερική οικονομική-νομισματική κρίση και την παραίτηση του υπουργού Οικονομικών, ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου συνέχισε την προκλητική και εμπρηστική ρητορική κατά της Αθήνας και της Λευκωσίας, μιλώντας σε ετήσιο συνέδριο διπλωματών. Επέμενε στην αναθεωρητική και μαξιμαλιστική θέση της Αγκυρας στο Κυπριακά, αλλά και στα κρίσιμα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο ίδιο μήκος κύματος με τον νέο σκληροπυρηνικό ηγέτη του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ, ο Τσαβούσογλου είπε: «Οι Τουρκοκύπριοι δεν ξανακαθίσουν σε τραπέζι διαπραγμάτευσης απλώς για να συζητήσουν. Αυτό ήταν και το μήνυμα που έστειλαν στις πρόσφατες εκλογές στη Βόρεια Κύπρο».

Πρόσθεσε, μάλιστα, αναφερόμενος στα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου: «Μην περιμένετε ποτέ από την Τουρκία να εγκαταλείψει τα δεδομένα δικαιώματά της στις ενεργειακές πηγές της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση επιτυχίας για πρωτοβουλίες οι οποίες αφήνουν την Τουρκία εκτός παιχνιδιού».

Απέφυγε να αναφερθεί σε διάφορα μείζονα ζητήματα, π.χ. για τις σχέσεις της Αγκυρας με την Ε.Ε. ή για το θέμα με τους S-400, αλλά αφιέρωσε χρόνο από την ομιλία του στην επιτυχία του συμμάχου Αζερμπαϊτζάν κατά των Αρμενίων στο θύλακα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, καθώς και στον σημαντικό ρόλο της Αγκυρας στις εξελίξεις στη Λιβύη.

Εκτόξευσε μάλιστα απειλές κατά Ελλάδας και Κύπρου -αντιστρέφοντας την πραγματικότητα και τα γεγονότα-, λέγοντας ότι η Ελλάδα και η Κύπρος απειλούν τη χώρα του! Ας μη λησμονούμε πως ο Τούρκος πρόεδρος σηκώνει το λάβαρο της «σταυροφορίας» εναντίον των Δυτικών, υποστηρίζοντας ότι το αστέρι της Τουρκίας θα λάμψει και πως από όλες αυτές τις τοπικο-περιφερειακές εντάσεις η χώρα του θα βγει ενισχυμένη οικονομικά και στρατιωτικά.