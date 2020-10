Σκληρή ανακοίνωση Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Oruc Reis: Σταματήστε να προκαλείτε σκόπιμα

Newsroom eleftherostypos.gr

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε αυστηρή ανακοίνωση έναντι της Τουρκίας, σχετικά με την νέα Navtex που εξέδωσε. Μάλιστα, καλεί την Αγκυρα να σταματήσει τις νέες έρευνες του Oruc Reis, τις οποίες αποκαλεί «προσχεδιασμένη πρόκληση».

Η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρμτεμντ, Μόργκαν Ορτέιγκους τόνισε ότι η Ουάσιγκτον αποδοκιμάζει τις νέες τουρκικές δραστηριότητες έρευνας σε περιοχές των οποίων τη δικαιοδοσία διεκδικεί η Ελλάδα.

Τονίζει ότι οι τουρκικές ενέργειες αυξάνουν μονομερώς την ένταση στην περιοχή και σκόπιμα περιπλέκουν την επανέναρξη των κρίσιμων διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ των νατοϊκών εταίρων της Ελλάδας και της Τουρκίας.

Εξαναγκασμοί, απειλές εκφοβισμός και στρατιωτική δραστηριότητα δεν οδηγούν σε επίλυση των εντάσεων την Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

The U.S. deplores Turkey's announcement of renewed Turkish survey activity in areas where Greece also asserts jurisdiction in the Eastern Mediterranean. We strongly urge Turkey to end this calculated provocation and allow exploratory talks with Greece. https://t.co/Oc8zyJssj6

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) October 13, 2020