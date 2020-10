Με αντι-Navtex απάντησε η Ελλάδα στην Τουρκία για τη νέα πρόκληση με το Oruc Reis

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο σταθμός του Ηρακλείου Κρήτης της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε αντι-Navtex με αφορμή την παράνομη Navtex που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας για έρευνες του Oruc Reis σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Συγκεκριμένα, η ελληνική Navtex αναφέρει ότι η τουρκική Navtex είναι «παράνομη» και αφορά «σε μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» που «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα». Επίσης, τονίζεται ότι ο σταθμός του Ηρακλείου έχει τη δικαιοδοσία για την έκδοση μηνυμάτων στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

fwduvp preset_id=”test” playlist_id=”Test”]

Οι Τούρκοι δεν έχουν καμία διάθεση για ειλικρινή διάλογο και αυτό επιβεβαιώνεται και από την πληροφορία ότι βγαίνει ξανά στη Μεσόγειο το τουρκικό ερευνητικό Oruc Reis.

Το τουρκικό ερευνητικό θα συνοδεύεται από τα πλοιάρια ATAMAN και CENGİZHAN, σύμφωνα με τη νέα Navtex που αποκαλύπτει η Sabah. Tο Oruc Reis θα διεξάγει σεισμικές έρευνες από τις 12 Οκτωβρίου ώρα 6:00 UTC έως και τις 22 Οκτωβρίου, ώρα 20:59UTC νότια του Καστελόριζου.

H νέα Navtex για το Oruc Reis:

TURNHOS N/W: 1262/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-10-2020 23:33)

TURNHOS N/W: 1262/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 120600Z OCT 20 TO 222059Z OCT 20 IN AREA BOUNDED BY;

35 34.82 N – 028 00.13 E

35 34.83 N – 028 28.78 E

35 36.77 N – 028 28.77 E

35 59.87 N – 029 22.85 E

35 59.87 N – 029 34.20 E

35 59.92 N – 029 59.75 E

35 42.52 N – 030 04.35 E

34 49.53 N – 028 00.07 E

35 09.32 N – 028 00.05 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 222059Z OCT 20.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr