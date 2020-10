Νέα πρόκληση της Τουρκίας: Εξέδωσαν αντί-Navtex και επιμένουν στα περί αποστρατικοποίσης της Χίου

Newsroom eleftherostypos.gr

Νέα NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία ως απάντηση στην αντίστοιχη ελληνική για την περιοχή της Χίου.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Μανώλης Κωστίδης στον ΣΚΑΙ, η νέα αντι-NAVTEX της Τουρκίας εκδόθηκε από τον σταθμό της Σμύρνης, καθώς θεωρεί πως η ελληνική NAVTEX δεν έχει ισχύ και κατ’ επέκταση δεσμεύει την περιοχή για τουρκικές ασκήσεις στις 12 με 16 Οκτωβρίου ενώ ζητά την αποστρατικοποίηση της Χίου.

Η Άγκυρα προσπαθεί να δείξει ότι οι περιοχές αποστρατιωτικοποιημένες. Την ίδια στιγμή, η Τουρκία έχει εκδώσει NAVTEX για έρευνες νοτιοδυτικά της Κύπρου για το Μπαρμπαρός, με το τουρκικό σκάφος να παραμένει στην περιοχή για τουλάχιστον 1 μήνα.

Το Μπαρμπαρός θα συνοδεύεται από τα τουρκικά πολεμικά πλοία «Tanux 1» και «Apollo Moon».

Υπενθυμίζεται πως το ερευνητικό της Τουρκίας, Yavuz αναχώρησε το βράδυ της Πέμπτης από την κυπριακή ΑΟΖ και κινήθηκε ανατολικά, ωστόσο το απόγευμα κινήθηκε δυτικά της Πάφου.

Η νέα Navtex:

TURNHOS N/W : 1260/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 10-10-2020 15:22)

TURNHOS N/W : 1260/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA20-217/20 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CHIOS ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 162200Z OCT 20.