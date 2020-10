Νέα τουρκική πρόκληση: Έφυγε και… επέστρεψε στην κυπριακή ΑΟΖ το Μπαρμπαρός

Newsroom eleftherostypos.gr

Στην έκδοση νέας NAVTEX που αφορά σεισμικές έρευνες από το τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος «Μπαρμπαρός» προχώρησε η Άγκυρα, λίγες ώρες μετά την αποχώρησή του από το τεμάχιο 3 της Κυπριακής ΑΟΖ.

Το σκάφος της Τουρκίας φάνηκε να αποχωρεί από τα νοτιοανατολικά της Κύπρου χτες το βράδυ και να κατευθύνεται δυτικά, απέναντι από τις ακτές της Κερύνειας.

Είχε προηγηθεί, πριν 5 μερες, η αποχώρηση του “Γιαβούζ” από την Ανατολική Μεσόγειο. Η παράνομη NAVTEX ανοιχτά της Κύπρου που εκδόθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου και έληγε στις 18 Οκτωβρίου μέχρι στιγμής δεν έχει ανανεωθεί.

Η NAVTEX που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας:

TURNHOS N/W : 1257/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 09-10-2020 19:42)

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON FROM 100900Z OCT 20 TO 092059Z NOV 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.20 N – 031 29.40 E

33 51.47 N – 031 46.38 E

33 47.27 N – 032 16.10 E

33 55.78 N – 032 16.12 E

33 59.57 N – 031 46.55 E

34 03.33 N – 031 29.30 E

5 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 092059Z NOV 20.