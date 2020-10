Νέες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας με Navtex ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου

Newsroom eleftherostypos.gr

Νέες προκλητικές ενέργειες από την Τουρκία, που επέλεξε να εκδώσει navtex για άσκηση με πραγματικά πυρά ανήμερα της Εθνικής μας Επετείου, την 28η Οκτωβρίου.

Οι Τούρκοι εξέδωσαν NAVTEX για άσκηση με πραγματικά πυρά η οποία ξεκινά από τις 26 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως και την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ενώ σύμφωνα με τον χάρτη με τις συντεταγμένες που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης το βράδυ της Τετάρτης, η θαλάσσια περιοχή βρίσκεται ανάμεσα από τα νησιά της Σκύρου, των Ψαρών, της Εύβοιας και της Χίου.

Η τουρκική navtex για το τριήμερο 26-28 Οκτωβρίου

TURNHOS N/W : 1246/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 07-10-2020 21:21)

TURNHOS N/W : 1246/20

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, ON 26,27 OCT 20 FROM 0600Z TO 1300Z AND 28 OCT 20 FROM 0500Z TO 0900Z IN AREA BOUNDED BY;

38 45.00 N – 025 21.00 E

38 45.00 N – 024 52.00 E

38 18.00 N – 024 52.00 E

38 18.00 N – 025 21.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 281000Z OCT 20.

Νέα navtex ξανά ανάμεσα από Ρόδο και Καστελόριζο

Η γειτονική χώρα ανήγγειλε ακόμη μια άσκηση ανάμεσα από Ρόδο και Καστελόριζο. Είναι η τρίτη φορά όπου επιλέγει η Τουρκία τη συγκεκριμένη περιοχή ανατολικά της Ρόδου, σε διεθνή και Τουρκικά χωρικά ύδατα.

Η αναγγελία για την άσκηση ανάμεσα από τη Ρόδο και το Καστελόριζο

TURNHOS N/W : 1245/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 07-10-2020 21:19)

TURNHOS N/W : 1245/20

MEDITERRANEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, ON 09 AND 10 OCT 20 FROM 0300Z TO 0830Z IN AREA BOUNDED BY;

36 50.00 N – 028 22.00 E

36 50.00 N – 029 08.00 E

36 08.00 N – 029 11.00 E

36 08.00 N – 028 24.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 100930Z OCT 20.

