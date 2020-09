Παρέμβαση ΗΠΑ για το Oruc Reis: Σημαντικό βήμα η απόσυρσή του

Newsroom eleftherostypos.gr

Σημαντικό βήμα για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου χαρακτηρίζει την επιστροφή του τουρκικού ερευνητικού σκάφους Oruc Reis στο λιμάνι της Αττάλειας, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στο Twitter, «οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τον διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ως το μόνο μέσο επίλυσης των συνεχιζόμενων διαφορών στην Ανατολική Μεσόγειο».

Turkish survey ship’s return to port is an important step. The United States supports dialogue between #Greece and #Turkey as the only means to resolving ongoing disputes in the #EasternMediterranean.https://t.co/RifSH46RaR

— NSC (@WHNSC) September 14, 2020