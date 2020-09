Συνεχίζει να προκαλεί η Τουρκία: Ζητά με αντι-NAVTEX την αποστρατικοποίηση της Χίου

Newsroom eleftherostypos.gr

Μπορεί το Oruc Reis να επέστρεψε στο λιμάνι της Αττάλειας, ωστόσο το βράδυ της Δευτέρας, η Τουρκία εξέδωσε αντι-Navtex από τον Σταθμό της Σμύρνης, με την οποία ζητεί την αποστρατικοποίηση του νησιού της Χίου.

Σύμφωνα με την τουρκική αντι-Navtex, παραβιάζεται η Συνθήκη της Λωζάνης, την οποία ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει αμφισβητήσει με δημόσιες τοποθετήσεις του.

Μετά το Καστελόριζο και την Ανατολική Μεσόγειο, η Άγκυρα φέρεται να επαναφέρει την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών, εστιάζοντας στην παρούσα φάση στη Χίο.

Να σημειωθεί ότι ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, είχε θέσει ανοιχτά θέμα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.

Αναλυτικά όσα γράφει:

TURNHOS N/W : 1149/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA08-206/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CHIOS ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 160001Z SEP 20.

