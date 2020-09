Μητσοτάκης: Δεν γίνεται διάλογος υπό καθεστώς απειλών – Ηχηρό μήνυμα ΕΛΚ: «Δεν θα εκβιαστούμε»

Newsroom eleftherostypos.gr

Τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο παρουσίασε με τεκμήρια ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη του Προεδρείου του ΕΛΚ με τους επικεφαλής των εθνικών αντιπροσωπειών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός μοιράστηκε με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, την πεποίθηση ότι η Ευρώπη δεν θα σταθεί ούτε αδύναμη ούτε διχασμένη απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι σταθερά έτοιμη για διάλογο, καθότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις θέσεις της, όμως πραγματικός διάλογος δεν νοείται υπό το καθεστώς απειλών ή παραβίασης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι συμμετέχοντες, ανάμεσά τους όλοι οι Αντιπρόεδροι της ΚΟ του ΕΛΚ, εξέφρασαν την ομόθυμη στήριξή τους στις ελληνικές θέσεις.

Η ΚΟ της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς, σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, τόνισε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το γεγονός ότι «η Τουρκία ακολουθεί μία επεκτατική πολιτική που αποσταθεροποιεί ολόκληρη την περιοχή».

Today we welcome Greek Prime Minister @kmitsotakis to our Group meeting. We will not accept that #Turkey is pursuing an expansionist policy, destabilising the entire region. We firmly stand with #Greece and #Cyprus in defending their borders and territorial waters. #EastMed pic.twitter.com/1WPKmm0xuZ

Η ΚΟ του ΕΛΚ σημείωσε επίσης ότι η Σύνοδος Κορυφής πρέπει να θέσει σαφείς όρους βάσει των οποίων θα ενεργοποιηθούν οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, τονίζοντας ότι εφόσον οι προκλήσεις της τουρκικής πλευράς συνεχιστούν η Άγκυρα πρέπει να πληγεί στο σημείο όπου είναι περισσότερο ευάλωτη, δηλαδή στο οικονομικό πεδίο.

Ο κ. Βέμπερ εξέφρασε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη την αμέριστη στήριξή του στις ενέργειες της Ελλάδας που αποσκοπούν στη φύλαξη των ευρωπαϊκών-ελληνικών συνόρων και την αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας στη Μεσόγειο. Ενώ διαμήνυσε, ότι «δεν θα εκβιαστούμε».

Very good to talk to @kmitsotakis on critical developments in the #Eastmed today. The @EPPGroup fully supports the work of the Greek government to protect Europe’s external border and to stand up against Turkish military agression at sea. We will not be blackmailed. pic.twitter.com/tZj6QMVPmN

— Manfred Weber (@ManfredWeber) September 8, 2020