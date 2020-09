Διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας: Θέτει στο ΝΑΤΟ τις τουρκικές προκλήσεις και την αποχώρηση του Oruc Reis

Newsroom eleftherostypos.gr

Με παρέμβαση της ελληνικής πλευράς στο ΝΑΤΟ θα τεθεί το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας.

Συγκεκριμένα την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το ανώτατο όργανο του οργανισμού το βορειοατλαντικό συμβούλιο και εκεί κατόπιν ελληνικού αιτήματος σύμφωνα με πληροφορίες, θα τεθεί το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας σε πολιτικό επίπεδο.

Η Ελλάδα ζήτησε και κατάφερε να πραγματοποιηθεί πολιτική συζήτηση για την τουρκική επιθετικότητα στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο. Η πολιτική συζήτηση προηγείται των όποιων παραμέτρων της όποιας συζήτησης σε τεχνικό επίπεδο. Ως προς το έγγραφο με τις προτάσεις της Γραμματείας του ΝΑΤΟ, στο οποίο αναμένονται παρατηρήσεις, η ελληνική πλευρά θα υποβάλει τα σχόλιά της όταν είναι έτοιμα.

Σημειώνεται ότι για την ελληνική πλευρά αναγκαία συνθήκη για την αποκλιμάκωση της έντασης τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο παραμένει η αποχώρηση του ερευνητικού σκάφους Oruc Reis, η παρουσία του οποίου προκάλεσε την ένταση και τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το EleftherosTypos.gr, την προσεχή Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου αναμένεται συνάντηση τεχνικών κλιμακίων Ελλάδας-Τουρκίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου.

Μάλιστα τα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν ότι η συνάντηση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα, αλλά αναβλήθηκε με απόφαση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας για την Πέμπτη.

Tuesday’s meeting between Turkish and Greek military delegations at NATO headquarters delayed until Sept. 10 – AA

— Ahval (@ahval_en) September 8, 2020