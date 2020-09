Γιώργος Μπίζος: Ο Έλληνας που στάθηκε πάντα στο πλευρό του Νέλσον Μαντέλα

Αθηνά Σούτζου

Πλήρης ημερών, σε ηλικία 92 ετών, απεβίωσε την Τετάρτη ο Γιώργος (Τζορτζ) Μπίζος, ο Ελληνο-νοτιοαφρικανός δικηγόρος, φίλος του Νέλσον Μαντέλα και εμβληματική προσωπικότητα της ελληνικής ομογένειας, που αφιέρωσε τη ζωή του στον αγώνα κατά των φυλετικών διακρίσεων.

«Μόλις πληροφορήθηκα ότι ο αετός των δικαστηρίων της χώρας μας, ο Τζορτζ Μπίζος, απεβίωσε», ανέφερε σε έκτακτο τηλεοπτικό διάγγελμα ο Νοτιοαφρικανός πρόεδρος, Σίριλ Ραμαφόζα, χαιρετίζοντας αυτό το «κοφτερό μυαλό» που «συνέβαλε τα μέγιστα στη δημοκρατία μας». Η οικογένειά του ανακοίνωσε πως πέθανε στο σπίτι του ήρεμος, από φυσικά αίτια.

Ο Γιώργος Μπίζος γεννήθηκε το 1927 (μάλλον τον Νοέμβριο, τα αρχεία καταστράφηκαν από τους ναζί) στο Βασιλίτσι Μεσσηνίας, όπου διετέλεσε ο πατέρας του δήμαρχος. Εφυγε το 1941 μαζί με τον πατέρα του και έφτασαν ως πρόσφυγες στη Νότια Αφρική, όπου αργότερα σπούδασε Νομικά και άρχισε να δικηγορεί το 1954.

Στη Νομική Σχολή του Γιοχάνεσμπουργκ, όπου σπούδασε, γνώρισε τον Νέλσον Μαντέλα, αναπτύσσοντας μια δυνατή φιλία, ενώ στη συνέχεια ο Μπίζος εκπροσώπησε τον κορυφαίο μαύρο ακτιβιστή σε μια σειρά από σημαντικές νομικές υποθέσεις. Ηταν μάλιστα ένας από τους δικηγόρους που τον εκπροσώπησαν στη δίκη του με την κατηγορία της προδοσίας, η οποία ξεκίνησε το 1956. Επιπλέον, ήταν στο πλευρό του κατά την περιβόητη δίκη της Ριβόνια το 1964, όταν ο Μαντέλα και άλλοι ακτιβιστές κατά του απαρτχάιντ καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη με την κατηγορία της προσπάθειας ανατροπής της κυβέρνησης – μια ποινή φυλάκισης που για τον Μαντέλα έληξε με την απελευθέρωσή του τον Φεβρουάριο του 1990. Οπως επισημαίνουν οι «New York Times», o Μπίζος ήταν αυτός που προσέθεσε τη φράση «αν χρειαστεί» (if needs be) στον ιστορικό πλέον λόγο του Μαντέλα κατά τη δίκη: «Το ιδεώδες της δημοκρατίας και της ελεύθερης κοινωνίας, όπου όλοι ζουν μαζί σε αρμονία και με ίσες ευκαιρίες είναι κάτι που ελπίζω να ζήσω και να επιτύχω. Αλλά, αν χρειαστεί, είναι ένα ιδεώδες για το οποίο είμαι έτοιμος να πεθάνω».

Κατά τη διάρκεια των ετών του απαρτχάιντ ο Μπίζος υπερασπιζόταν στα δικαστήρια τα μέλη του Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου (ANC). Και όταν έφτασε η ώρα της πτώσης του καθεστώτος, συμμετείχε στη σύνταξη του νέου, δημοκρατικού Συντάγματος της χώρας. Μετά την κατάργηση του απαρτχάιντ, ο Μπίζος συνέβαλε στη συγκρότηση της Επιτροπής Αλήθειας και Συμφιλίωσης, έργο της οποίας ήταν να ερευνήσει τα πολιτικά εγκλήματα του προηγούμενου καθεστώτος.

«Εζησα τις χαρές και τις λύπες των Νοτιοαφρικανών. Αυτό σε δένει πραγματικά με τον τόπο», έχει δηλώσει σχετικά με τα συναισθήματά του για τη Νότια Αφρική, έχοντας όμως πάντα στην καρδιά του την Ελλάδα. Οταν είχε ερωτηθεί αν θα υποστήριζε την Ελλάδα ή τη Νότια Αφρική σε ποδοσφαιρικό αγώνα, δήλωσε πως θα προτιμούσε να ήταν ισοπαλία.

Ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, η πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του υπουργείου εξέφρασαν μέσω σχετικής ανακοίνωσης τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Γιώργου Μπίζου, σημειώνοντας πως «ως ιδρυτικό μέλος της πολύ σημαντικής για τον Ελληνισμό σχολής “SAHETI” στο Γιοχάνεσμπουργκ, αλλά και με τον αγώνα του διεθνώς για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα, αποτέλεσε γέφυρα φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Νοτίου Αφρικής».

