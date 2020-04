Φωτιά σε καταυλισμό προσφύγων στη Σάμο [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Φωτιά ξέσπασε στο ΚΥΤ Σάμου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το πως και υπό ποιες συνθήκες ξέσπασε πυρκαγιά ωστόσο γεωγραφικά τοποθετείται στην έκταση πίσω από τα εξωτερικά ιατρεία πρώτης αξιολόγησης για τον Κορωνοϊό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στο σημείο βρίσκεται ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Γιώργος Στάντζος και αντιδήμαρχοι και ο αντιπεριφερειάρχης Σάμου Βασίλης Πανουράκης.

A fire broke out in #Vathy camp, #Samos an hour ago leaving around 100 people without shelter. MSF teams are close to the camp & ready to offer medical care & psychological support to those affected by the fire. We cannot confirm any information regarding the cause of the fire. pic.twitter.com/oVQKS0eEyD

— MSF Sea (@MSF_Sea) April 26, 2020