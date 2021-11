Αρχισαν οι συνεργασίες ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων – Με ποια ήδη έχουν υπογραφεί συμφωνίες

Newsroom eleftherostypos.gr

Οι πρώτες συνεργασίες ελληνικών πανεπιστημίων με κορυφαία Ιδρύματα του εξωτερικού εκκινούν μια περίοδο εξωστρέφειας για την ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο της διεθνοποίησής της και της συνεργασίας.

Τα πιο πρόσφατα παραδείγματα είναι αυτά του ΕΜΠ και του ΟΠΑ, δύο μεγάλων ελληνικών πανεπιστημίων που συνεργάζονται ή έχουν επαφές με κορυφαία πανεπιστήμια όπως το Columbia ή το William and Mary.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο υπέγραψε πριν από λίγες μέρες συμφωνία με το Columbia University επικυρώνοντας το σχεδιασμό και τις επαφές των τελευταίων χρόνων μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων με στόχο την απόκτηση από τους σπουδαστές τους διπλού πτυχίου.

Στο πλαίσιο της εμβληματικής συμφωνίας προβλέπεται από τον Σεπτέμβρη του 2022 μικρός αριθμός φοιτητών του ΕΜΠ να έχει τη δυνατότητα φοίτησης του τελευταίου έτους στο κορυφαίο αμερικανικό πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα βρίσκονται στο τέταρτο έτος και στη συνέχεια θα ολοκληρώσουν το τελευταίο έτος (σ.σ.: πρόκειται για πενταετείς σπουδές με master) στο Columbia, λαμβάνοντας το πτυχίο τους από το ελληνικό Ιδρυμα και το master από το Columbia. Οι κοσμήτορες των σχολών του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Columbia επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα σπουδών που να ανταποκρίνεται στο πρόγραμμα του αμερικανικού πανεπιστημίου, ώστε να καλυφθεί ο αριθμός των απαιτούμενων μαθημάτων και πιστωτικών μονάδων, ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες κατευθύνσεις των πολυτεχνικών σχολών.

Μεταπτυχιακά

Αντίστοιχα, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται σε συζητήσεις και επαφές με το δεύτερο παλαιότερο Ιδρυμα των Ηνωμένων Πολιτειών, το William and Mary, με στόχο, μεταξύ άλλων, τη διενέργεια κοινού εκπαιδευτικού έργου όπως διπλό πτυχίο σε μεταπτυχιακό επίπεδο, έρευνα, αλλά και θερινά σχολεία. Ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών του William and Mary βρέθηκε στην Ελλάδα, με τη συνδρομή της πρυτάνεως του Πανεπιστημίου, Πέγκυς Αγγούρη, ακαδημαϊκού, η οποία έχει συμμετάσχει ενεργά τον τελευταίο χρόνο σε πρωτοβουλίες για διμερείς συνεργασίες πανεπιστημίων της Αμερικής και της Ελλάδας, και συμμετείχαν μαζί με τους Ελληνες μεταπτυχιακούς του executive MBA σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Οι επαφές μεταξύ των δύο πανεπιστημίων προσβλέπουν μεταξύ άλλων στην απόκτηση διπλού πτυχίου, μιας πρακτικής που είναι διαδεδομένη στο εξωτερικό μέσα από πολλές «συμμαχίες» πανεπιστημίων με κοινά προγράμματα, αποτελεί όμως ένα καινούργιο δεδομένο για τα ελληνικά πανεπιστήμια και τους φοιτητές.

Το ΟΠΑ έχει ανοίξει έναν κύκλο επαφών και συνεργασιών με πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ευρώπης, όπως το Kelley School of Business University, το Πανεπιστήμιο της Πάβια της Ιταλίας και άλλα γαλλικά και καναδικά πανεπιστήμια, ώστε να ισχυροποιήσει όχι μόνο τη διεθνή κατάταξη των μεταπτυχιακών του προγραμμάτων αλλά και να εμπλουτίσει την παρεχόμενη διδασκαλία στους φοιτητές τους. Ηδη με πανεπιστήμια της Ιταλίας και της Γαλλίας προβλέπεται η δυνατότητα διπλού πτυχίου μεταπτυχιακού επιπέδου σε σπουδές ναυτιλιακών και statistics, ενώ αντίστοιχες συζητήσεις γίνονται με το William and Mary, όπως και με το Kelley School of Business University.

