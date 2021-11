Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ: Νέες αναρτήσεις από την Ολλανδή δημοσιογράφο

Newsroom eleftherostypos.gr

Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε η Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ, η Ολλανδή δημοσιογράφος, η οποία «πρωταγωνίστησε» στο επεισόδιο στο Μαξίμου και προκάλεσε την οργισμένη απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Ολλανδό ομόλογό του Μαρκ Ρούτε, όταν η Μπέουχελ κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι λέει ψέματα για το θέμα των επαναπροωθήσεων (pushbacks) των μεταναστών.

Σε νέα ανάρτηση στο Facebook, αναδημοσιεύει μια φωτογραφία του Μάριου Λώλου από το Μέγαρο Μαξίμου, τραβηγμένη απ’ έξω, με τη σκιά της να φαίνεται μέσα από την πόρτα. Όπως γράφει η δημοσιογράφος: «Όποια κακεντρεχή σχόλια και αν υπάρχουν, απάνθρωπα, που με κατηγορούν για παραμύθια, παράλογα, σουρεαλιστικά, φανταστικά πράγματα, αυτή η φωτογραφία είναι ΤΕΧΝΗ».

Σε άλλη της ανάρτηση αναδημοσιεύει φωτογραφίες με προσφυγόπουλα που ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Πολωνία, ενώ αναρωτιέται: «Αυτό: Ο Ρούτε και ο Μητσοτάκης επίσης θεωρούν ότι είναι ΟΚ;».

Η Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ είναι γνωστή στην Ελλάδα καθώς πριν από λίγο καιρό είχε συλληφθεί στην Ύδρα από τις ελληνικές αρχές, επειδή φιλοξενούσε στο σπίτι της έναν 23χρονο Αφγανό, που είχε αιτηθεί άσυλο, δίχως ωστόσο το αίτημά του αυτό να λάβει έγκριση.

Η ίδια δήλωσε στον Guardian ότι συνελήφθη επειδή ντόπιοι ειδοποίησαν την αστυνομία για την παρουσία του Φρίντον, ενός 23χρονου αιτούντα άσυλο από το Αφγανιστάν. Ο Φρίντον μένει μαζί της ενώ έχει κάνει έφεση για την αρνητική απόφαση στην αίτησή του για άσυλο.

«Διάφοροι θυμωμένοι νησιώτες τους κάλεσαν (σ.σ αξιωματικούς της αστυνομίας) λέγοντας ότι είχα μια “ύποπτη” σχέση με κάποιον “παράνομο” στο σπίτι μου», δήλωσε η Μπέουχελ στον Guardian. «Με έθεσαν υπό κράτηση σαν να ήμουν κάποιου είδους φονικός τρομοκράτης. Δεν με άφηναν ούτε να πάω στο σπίτι μου για να πάρω τα χάπια μου και αποσμητικό», συμπλήρωσε.

Η ίδια και ο Αφγανός πρόσφυγας έχουν πλέον αφεθεί ελεύθεροι και αναμένουν την εκδίκαση της υπόθεσης, που ακόμα εκκρεμεί.

Η ίδια είχε σχεδόν προαναγγείλει την πρόκληση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πριν ξεκινήσει η συνέντευξη Τύπου, η Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter.

«Ανέβασε» τρεις φωτογραφίες από το σημείο όπου επρόκειτο να ξεκινήσει η συνέντευξη Τύπου, γράφοντας: «Εδώ σε λίγο θα εμφανιστούν ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε. Και οι δύο υπεύθυνοι για επαναπροωθήσεις και τρόμο των προσφύγων. Έχω το δικαίωμα να κάνω ΜΙΑ ερώτηση: ΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΩ; ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΙΔΕΕΣ».

In a little while here will appear Greek PM Mitsotakis and Dutch PM Mark Rutte. Both co responsible for pushbacks and refugees horror. I have the right to ask ONE question : WHICH QUESTION YOU WANT ME TO ASK THEM? PLEASE GIMME IDEAS! pic.twitter.com/BIL34Z2sqO

— Ingeborg Beugel (@IBeugel) November 9, 2021