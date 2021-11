Μια τελεία στην αφίσα του Μαραθωνίου έβαλε… φωτιά στο twitter

Newsroom eleftherostypos.gr

Αίσθηση και πληθώρα σχολίων έχει προκαλέσει η αφίσα του Αυθεντικού Μαραθωνίου, ο οποίος θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο 13-14 Νοεμβρίου.

Όσοι λοιπόν παρατήρησαν την αφίσα είχαν την… τύχη να διαπιστώσουν ένα μικρό τυπογραφικό λάθος. Ένα λάθος που κάνει όμως μεγάλη διαφορά.

Η διαδρομή του κλασικού Μαραθωνίου για φέτος αναγράφει πως θα είναι 42.195 χιλιόμετρα και όχι 42,195 χιλιόμετρα, όπως είναι η σωστή γραφή του αριθμητικά.

Όπως είναι φυσικό οι χρήστες του twitter δεν άφησαν ασχολίαστο το λάθος αυτό…

Προσοχή, παίδες. Οπως μαθαίνουμε, ο «αυθεντικός» Μαραθώνιος είναι εφέτος 42.195 χλμ και όχι όπως ξέραμε ως τώρα 42,195 χλμ. Θα πάρει λίγο περισσότερο σε όσους το δοκιμάσουν pic.twitter.com/RuqZ6wkJyG — Panos Papadopoulos (@Ppapado) November 8, 2021

Μαραθώνιος Αθήνας το νέο πάω για τσιγάρα pic.twitter.com/gVBFhWwrfI — iSardonius (@CheapEripo) November 9, 2021

Όταν ο μαραθώνιος είναι μεγαλύτερος από την περίμετρο της γης 40.000χιλ pic.twitter.com/g7h5rdlxZ2 — Κυρ Ρόναλντ Μακένζι Σκούμπι Ντου (@novog11) November 9, 2021

Αυτή η φωτό θα μπορούσε να είναι "βρείτε τα 10 λάθη!

1. Ο μαραθώνιος δεν είναι η περίμετρος της γης και κάτι ακόμα. Το "αυθεντικός" μας μάρανε!

2. Όταν ως εταιρεία καυχιέσαι για "πράσινο" πρόσωπο, δεν ρυπαίνεις την πόλη με πανό προηγούμενης εικοσαετίας, από χαρτί ή πλαστικό pic.twitter.com/WGnYr8xft2 — Nicholas Martinos (@nmartinos) November 8, 2021

Στο Facebook, η ομάδα «Για τους λάτρεις της στατιστικής» πρόσεξε το αριθμητικό αυτό λάθος, με τους χρήστες στα σχόλια να κάνουν «πάρτι».

«You had one job to do» («Είχατε μια δουλειά να κάνετε») έγραψε ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλος έκανε τον συσχετισμό του μεγάλου μαραθώνιου με τον… Μεγάλο Περίπατο.

