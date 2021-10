Τραγωδία στη Χίο: Νεκρά 4 παιδιά από βύθισή βάρκας [εικόνα]

Newsroom eleftherostypos.gr

Το πρωί της Τρίτης (26/10) πραγματοποιήθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θαλάσσια περιοχή Ανατολικά-Νοτιοανατολικά της Χίου και συγκεκριμένα στα ανοιχτά των Νενήτων στην περιοχή των Γριδιών, μετά τη βύθιση της λέμβου στην οποία επέβαιναν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του xiakoslaos.gr οι νεκροί είναι δυστυχώς 4 και όλοι ανήλικοι μεταξύ 3 και 14 ετών ενώ υπάρχει και ένας αγνοούμενος.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 22 άτομα, ενώ κατά δήλωση των διασωθέντων στο σκάφος επέβαιναν 27 άτομα.

The Turkish authorities must do more to prevent exploitation by criminal gangs at source. These journeys should never be allowed to happen. pic.twitter.com/G95PrgsWaD

— Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 26, 2021