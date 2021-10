«Μπάλλος»: Πρωτοφανείς εικόνες στην Αττική [εικόνες & βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

«Μπάλλος»: Σε «ποτάμια» έχουν μετατραπεί πολλοί δρόμοι του λεκανοπεδίου από την επέλαση της νέας κακοκαιρίας «Μπάλλος».

Νέες εικόνες και βίντεο από το λεωφορείο που εγκλωβίστηκε στην Ποσειδώνος, δόθηκαν στη δημοσιότητα. Όπως φαίνεται και στις εικόνες, το λεωφορείο της γραμμής Α1 Πειραιάς – Βούλα, ακινητοποιήθηκε, με τους επιβάτες να αποφασίζουν να αποχωρήσουν.

Οι καταιγίδες που έφερε η κακοκαιρία «Μπάλλος» στην Αττική είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η γέφυρα στο ύψος που βρίσκεται το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Passengers wade through high water as they evacuate a bus stuck in a flooded underpass in southern Athens, Thursday, Oct. 14, 2021. Storms have been battering the Greek capital and other parts of southern Greece, causing traffic disruption and some road closures. pic.twitter.com/jGVcnTvGFo

— Thanassis Stavrakis (@TStavrak) October 14, 2021