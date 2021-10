Τι σημαίνει για την Ελλάδα η τουρκική αίτηση για προμήθεια 40 F-16 Βlock 70/72

Newsroom eleftherostypos.gr

Σε χρόνο-ρεκόρ (για τα εξοπλιστικά δεδοµένα) από την επιπρόσθετη ανακοίνωση για την προµήθεια 6 επιπρόσθετων µαχητικών Rafale, η Τουρκία απαντά στην Ελλάδα µε την αποστολή αίτησης για την αγορά 40 νέων µαχητικών F-16C/D Block 70/72.

Συγκεκριµένα, η Τουρκία απέστειλε επιστολή LoR for LOA» (Letter of Request for Letter of Offer and Acceptance / Επιστολή Κατάθεσης Αιτήµατος για την παραλαβή Επιστολής Προσφοράς και Αποδοχής) για 40 νέα F-16 Block 70/72 µε ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης (AESA), καθώς και για την αναβάθµιση 80 µαχητικών F-16 (µαχητικά που έχουν ήδη αναβαθµιστεί στο επίπεδο CCIP) που βρίσκονται στον τουρκικό στόλο στο ίδιο επίπεδο, για ένα σύνολο 120 αεροσκαφών και µε εκτιµώµενο κόστος τα 6 δισ. $.

Η τουρκική κίνηση ουσιαστικά θέτει προς τις ΗΠΑ το ερώτηµα, εάν επιθυµούν την Τουρκία στο δυτικό στρατόπεδο ή εάν µε άρνησή τους την εξωθήσουν στην αγορά µαχητικών αεροσκαφών από άλλες αγορές.

Είναι ενδιαφέρον να δούµε την απάντηση των ΗΠΑ. Η άρνηση της Ουάσιγκτον να παραδώσει στην Αγκυρα το µαχητικό F-35 λόγω των S-400 είναι δεδομένη. Κάποιοι ισχυρίζονται πως για τα F-16 δεν θα υπάρχει πρόβληµα, καθώς οι αµερικανικές ενστάσεις αφορούσαν το stealth µαχητικό. Αυτό δεν είναι αληθές. Η άρνηση των ΗΠΑ εδράζεται στον νόµο CAATSA περί αντιµετώπισης των εχθρών της Αµερικής µέσω κυρώσεων.

Ο νόµος αφορά ως κυρώσεις όλα τα προϊόντα άµυνας και όχι µερικά. Εάν οι ΗΠΑ απαντήσουν θετικά στην Τουρκία, τότε θα είναι σαν να δίνουν το µήνυµα και σε άλλες χώρες: «Αγοράστε ρωσικά ή κινεζικά όπλα, απλώς δεν θα πάρετε F-35 αλλά κάτι ελαφρώς λιγότερο εξελιγµένο, όπως τα F-16V».

Για την Ελλάδα η παραπάνω κίνηση σηµαίνει ότι η Αγκυρα δεν πρόκειται να αφήσει χωρίς απάντηση το ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραµµα, το οποίο, αν και εντυπωσιακό, σε σχέση µε την ανυπαρξία εξοπλισµών από το 2005, εντούτοις ειδικά στην Πολεμική Αεροπορία είναι ηµιτελές, καθώς ύστερα από δύο εξαγγελίες αγορών Rafale ακόµη δεν έχει συµπληρωθεί ο κατάλληλος αριθµός για τον σχηµατισµό δύο πλήρων Μοιρών.

Επιπρόσθετα, η εξέλιξη επιβάλλει άµεση απόκτηση επιπλέον αριθµού πυραύλων αέρος-αέρος Meteor, καθώς θα αποτελεί το µόνο ουσιαστικό πλεονέκτηµα της Πολεμικής Αεροπορίας έναντι του τουρκικού ανανεωµένου αεροπορικού στόλου.

Oι 40 Meteor που έχουν παραγγελθεί δεν επαρκούν. Κάθε µαχητικό Rafale F3R της Π.Α. θα πρέπει να φέρει τουλάχιστον 2 τέτοια βλήµατα. Ο κατάλληλος αριθµός θα πρέπει να είναι περίπου 90 πύραυλοι Meteor.