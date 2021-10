Ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος του ΕΟΔΥ - Επικρατέστερος ο Ζαούτης

Newsroom eleftherostypos.gr

ΕΟΔΥ: Ακόμα και εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί ο νέος πρόεδρος του ΕΟΔΥ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο Θεοκλής Ζαούτης είναι ένα από τα πρόσωπα που είναι προς αξιοποίηση, παρόλο που η αρχική σκέψη ήταν να πάει σε κάποια επιτροπή. Εφόσον, όμως, η επιτροπή των ειδικών θα μείνει ως έχει, το σενάριο για να γίνει επικεφαλής του ΕΟΔΥ ενισχύεται.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο ο Παναγιώτης Αρκουμανέας υπέβαλε την παραίτησή του στον υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη. Έκτοτε, για τη θέση του στην προεδρεία του ΕΟΔΥ, ακούγονταν πολλά ονόματα όπως αυτό του καθηγητή Πνευμονολογίας Θεόδωρου Βασιλακόπουλου, του καθηγητή Θεοκλή Ζαούτη και του πρώην Προέδρου του ΕΚΕΠΥ Πάνου Ευσταθίου.

Το βιογραφικό του Θεοκλή Ζαούτη

O Θεοκλής Ζαούτης είναι Καθηγητής Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας στο Perelman School of Medicine και Διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος κλινικής Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια (UPENN). Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 230 άρθρα σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά διεθνούς εμβέλειας.

Συμμετέχει επίσης, σε πολλές συμβουλευτικές επιτροπές στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη, όπως στα Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Institute of Health (NIH), American Academy of Pediatrics και European Society for Pediatric Infectious Diseases.

Πρόσφατα επιλέχθηκε ως μέλος της «προεδρικής συμβουλευτικής επιτροπής για την αντιμετώπιση των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά βακτηρίων» του Λευκού Οίκου (Presidential Advisory Committee for Combating Antibiotic-Resistant Bacteria).

Το 2009 έλαβε το βραβείο «Healthcare Epidemiology Pediatric Investigator Award» και το 2015 τιμήθηκε από την Pediatric Infectious Diseases Society με το βραβείο Distinguished Service Award.

