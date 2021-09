Γηροκομείον η Ελλάς: Δυσοίωνες προβλέψεις για το δημογραφικό

Newsroom eleftherostypos.gr

Ανοιχτή «πληγή» παραμένει, ως φαίνεται, το δημογραφικό πρόβλημα για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Eνωσης, και ειδικότερα για τη χώρα μας.

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις αρνητικές επιπτώσεις της δημογραφικής κρίσης τόσο σε οικονομικό όσο και σε γεωπολιτικό επίπεδο, που προκλήθηκε από την οικονομική ανασφάλεια των τελευταίων χρόνων και μεγεθύνθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας, τονίζοντας την ανάγκη να ληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες και δράσεις.

Συναντήσεις

Το ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει τις συναντήσεις που, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα έχει σήμερα η αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία, Ντούμπραβκα Σουίτσα με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία Συρεγγέλα, και τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη.

Σε κάθε περίπτωση, οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες. Ο πληθυσμός της Ελλάδας όσο πάει και γερνάει και οι αριθμοί είναι ιδιαίτερα ανησυχητικοί για το μέλλον. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1961, το 8,3% του πληθυσμού της Ελλάδας ήταν γηραιότερο των 65 ετών και το 26,2% νεότερο των 14 ετών. Το 2020, το 22,3% ήταν άνω των 65 ετών και μόλις το 14,2% κάτω των 14 ετών.

Μάλιστα, σε παγκόσμιο επίπεδο και σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του «University of Washington’s Institute for Health Metrics and Evaluation» ο αριθμός των παιδιών που γεννιούνται θα μειωθεί ραγδαία, με το δείκτη γονιμότητας να πέφτει από τα 2,4 παιδιά ανά γυναίκα το 2017, στο 1,7 το 2100. Οσον αφορά στη χώρα μας, προβλέπεται ότι ο πληθυσμός της το 2100 θα πέσει στα 5,48 εκατομμύρια, ενώ στο χειρότερο σενάριο θα συρρικνωθεί στα 4,73 εκατομμύρια.

Μία από τις βασικές αιτίες είναι η καλύτερη πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση και την εργασία και στην αντισύλληψη. Ετσι, 23 χώρες σε όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους η Ιταλία, η Ισπανία και η Ιαπωνία, θα δουν μείωση του πληθυσμού τους κατά το ήμισυ, ίσως και περισσότερο. Οι επιστημονικές προβλέψεις σημειώνουν από τη μια τη θετική επίπτωση στο περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και την επάρκεια των τροφίμων και από την άλλη στέκονται στις δραματικές συνέπειες για το εργατικό δυναμικό, την οικονομική ανάπτυξη και το ασφαλιστικό.

Η Ιαπωνία και η Ιταλία, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, έχουν ήδη γηρασμένο πληθυσμό, και προβλέπεται για την πρώτη μείωση πληθυσμού από τα 128 εκατομμύρια το 2017 σε λιγότερο από 53 εκατομμύρια το 2100 και για τη δεύτερη, από 61 εκατομμύρια σε 28 εκατομμύρια στο ίδιο διάστημα.

Η Κίνα αναμένεται να δει τον πληθυσμό της να αγγίζει τα 1,4 δισεκατομμύρια σε τέσσερα χρόνια, για να φτάσει στα 732 εκατομμύρια το 2100.

Αύξηση σε Τουρκία

Η Τουρκία, της οποίας ο πληθυσμός ανερχόταν το 2017 στα 80,5 εκατομμύρια, αναμένεται να αυξηθεί έως το 2100 στα 101,64 εκατομμύρια, ενώ όσον αφορά στην Υποσαχάρια Αφρική ο πληθυσμός της υπολογίζεται να τριπλασιαστεί σε μέγεθος σε περισσότερους από τρία δισεκατομμύρια ανθρώπους έως το 2100.

