Κάσος: Σκληρή επίθεση της Αθήνας στην Άγκυρα για το ναυάγιο – Νεκροί και αγνοούμενοι ( βίντεο – εικόνες)

Newsroom eleftherostypos.gr

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό επιπλέον επιβαινόντων σε ιδιωτικό φουσκωτό σκάφος αγνώστων στοιχείων που εξέπεμψε SOS, ενώ έπλεε νοτίως της Κάσου. Ήδη με τη συνδρομή παραπλεοντων σκαφών αλλά και ελικοπτέρου SUPER PUMA, έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή λιμάνια 37 άτομα, όλοι αλλοδαποί.

Το ελικόπτερο SUPER PUMA Π.Α. συμμετείχε στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα 50 ναυτικά μίλια νοτίως Κάσου και εντός FIR Αθηνών και οριοθετημένης ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης, κατόπιν εκπομπής σήματος κινδύνου για Ι/Φ σκάφος αγνώστων στοιχείων, στο οποίο επέβαιναν 45 άτομα, κατά δήλωση των επιβαινόντων.

Πρόκειται για το εμπορικό πλοίο “ARAL” σημαίας Μάλτας, στο οποίο προσέγγισαν και άλλα εμπορικά πλοία στην περιοχή, σύμφωνα με οδηγίες που παρείχε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το SUPER PUMA περισυνέλεξε 5 άτομα, τα οποία μετέφερε στην Κάρπαθο. Επιπλέον, 32 αποβιβάστηκαν στην Ιεράπετρα από το εμπορικό πλοίο “ARAL” σημαίας Μάλτας.

Οι διασωθέντες δήλωσαν διάφορες εθνικότητες, μεταξύ των οποίων Ιρανοί, Ιρακινοί και Αφγανοί.

Σκληρή επίθεση της Αθήνας στην Άγκυρα Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με tweets που δημοσίευσε το βράδυ της Παρασκευής, κάνει λόγο για αποτυχία της Τουρκίας να αποτρέψει την δράση των συμμοριών που μεταφέρουν μετανάστες μέσω του Αιγαίου και την καλεί να αλλάξει στάση. Από ελληνικής πλευράς έγινε αυτό που συμβαίνει εδώ και χρόνια – συντονισμένες προσπάθειες του υπουργείου, του Λιμενικό Σώματος και ευρύτερα της κυβέρνησης για την διάσωση των ανθρώπων αυτών και τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Τι λέει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Χθες το Λιμενικό Σώμα διέσωσε 37 μετανάστες σε επιχείρηση στο Αιγαίο. Κάποιοι βρέθηκαν να επιπλέουν σε σανίδες στη θάλασσα της Κρήτης.

Yesterday the @HCoastGuard rescued 37 #migrants in this operation in the Aegean – some were found floating on boards in the sea of Crete (1/3) pic.twitter.com/PfTCLVCxrx — Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου (@migrationgovgr) July 23, 2021

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι πέθαναν και αρκετοί ακόμα αγνοούνται. Η Τουρκία πρέπει να πάρει τις διεθνείς της υποχρεώσεις πιο σοβαρά. Το 2021 η Ελλάδα διέσωσε εκατοντάδες μετανάστες οι οποι διήλθαν μέσω της Τουρκίας.

At least 7 people died, and several more are missing – #Turkey must take its international obligations more seriously – in 2021 #Greece has rescued hundreds of #migrants crossing from Turkey (2/3) pic.twitter.com/Fk5x7DH9eP — Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου (@migrationgovgr) July 23, 2021

Αυτή η άσκοπη τραγωδία, είναι αυτή που συμβαίνει όταν αποτυγχάνει να δράσει ενάντια σε εγκληματικές συμμορίες και να αποτρέψει αυτά τα επικίνδυνα περάσματα – Πρέπει να σταματήσει.

This needless tragedy is what happens when #Turkey fails to act against the criminal gangs and prevent these perilous crossings – it must stop (3/3) pic.twitter.com/Mv5t3fiooj — Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου (@migrationgovgr) July 23, 2021

Δείτε βίντεο:

Δείτε φωτογραφίες:

Όλα τα παραπάνω, συνέβησαν χθες, περί τις 22:00, ενώ περίπου μία ώρα αργότερα, στις 23:00, στο σημείο έφτασαν δύο τουρκικές φρεγάτες, οι κυβερνήτες των οποίων επικοινώνησαν με τους κυβερνήτες των τριών εμπορικών πλοίων, ισχυριζόμενοι ότι η περιοχή έρευνας και διάσωσης ανήκει σε τουρκικά ύδατα και πρέπει οι τουρκικές αρχές να περισυλλέξουν τους διασωθέντες. Οι κυβερνήτες των τριών πλοίων αγνόησαν τα όσα τους έλεγαν οι τουρκικές αρχές και συνέχισαν να λαμβάνουν οδηγίες και να συνεννοούνται με τις ελληνικές αρχές.

Στη χώρα μας, η είδηση του ναυαγίου έγινε γνωστή χθες, όταν και υπήρξε ενημέρωση από το Λιμενικό, με τις αρχές της Τουρκίας να ανακοινώνουν σήμερα την είδηση της βύθισης του πλοιαρίου. Συγκεκριμένα, πριν λίγη ώρα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο για ναυάγιο με 45 Σύρους πρόσφυγες 260 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Κας (Αντίφελλος). Όπως συνέχιζε η ενημέρωση των τουρκικών αρχών, δύο φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας ερευνούν την περιοχή μαζί με ένα αεροσκάφος, όμως οι επιχειρήσεις δυσχεραίνονται λόγω των κακών μετεωρολογικών συνθηκών και της θαλασσοταραχής. Την εν λόγω είδηση, σήμερα, μετέδωσε και το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Δείτε τη χθεσινή ανακοίνωση του Λιμενικού:

«Ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών βρίσκεται σε εξέλιξη από τις απογευματινές ώρες σήμερα, στη θαλάσσια περιοχή περί τα 60 ν. μ. νοτιοανατολικά ν. Κρήτης υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικότερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενημερώθηκε, για Ι/Φ σκάφος σε δυσχερή θέση με επιβαίνοντες μετανάστες, κατά δήλωσή τους, σαράντα πέντε (45) άτομα. Μετά τον εντοπισμό του από παραπλέον πλοίο, το οποίο είχε προσεγγίσει πλησίον του Ι/Φ προς συνδρομή, ο Πλοίαρχος αυτού ανέφερε ότι το Ι/Φ σκάφος άρχισε να βυθίζεται και ξεκίνησε την επιχείρηση περισυλλογής των επιβαινόντων του από τη θάλασσα. Στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή επιχειρούν, ένα (01) ελικόπτερο SUPER PUMA της Πολεμικής Αεροπορίας και πέντε (05) παραπλέοντα πλοία, ενώ στο σημείο σπεύδουν ένα (01) Πλωτό Ανοιχτής Θαλάσσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και ένα (01) Ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Μέχρι στιγμής έχουν περισυλλεγεί σώοι τριάντα έξι (36) αλλοδαποί. Η επιχείρηση, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, λαμβάνει χώρα υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες καθώς στη θαλάσσια περιοχή των ερευνών, επικρατούν άνεμοι εντάσεως 7 BF».

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Ακολουθήστε το EleftherosTypos.gr σε Instagram, Facebook και Twitter