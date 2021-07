Newsroom eleftherostypos.gr

Σεισμός αναστάτωσε την Πέμπτη το απόγευμα την πόλη των Ιωαννίνων προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Σύμφωνα με την αυτόματη μέτρηση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 19:49 και έγινε 25 Χλμ. ΒΔ των Ιωαννίνων και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο υπολογίζεται στα 4,6 Ρίχτερ με επίκεντρο 19 βορειοδυτικά των Ιωαννίνων.

Felt #earthquake (#σεισμός) M4.6 strikes 20 km NW of #Ioánnina (#Greece) 3 min ago. Please report to: https://t.co/enJMjCOR2G pic.twitter.com/vSIms5Sseq

— EMSC (@LastQuake) July 22, 2021