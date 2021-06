Πτώση πίνακα Πικάσο: Από το BBC ως τα… διαμαντάκια του Twitter

Newsroom eleftherostypos.gr

Πικάσο: Το ατυχές συμβάν, με την πτώση του πίνακα του Πάμπλο Πικάσο «Γυναικείο Κεφάλι» κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, και του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, δεν άφησε ασυγκίνητους ούτε τους διαφημιστές.

Μετά το πλήθος σχολίων από χρήστες των social media χθες, σήμερα, είδαμε σελίδες μεγάλων εταιρειών οικιακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού να «τρολάρουν» το περιστατικό που κάνει τον γύρο του διαδικτύου από την Τρίτη, 29 Ιουνίου.

Την αρχή έκανε το Ikea που εμπνεύστηκε από το περιστατικό για να διαφημίσει ένα από τα ράφια του. «Ιδέες δίνουμε. #picasso», αναφέρεται στην ανάρτηση της εταιρείας στα social media, στην οποία βλέπουμε το εμβληματικό πορτραίτο να στέκεται σε ένα από τα ράφια της εταιρείας.

Ακολούθησε το Πλαίσιο, το οποίο δεν έχασε την ευκαιρία να προβάλλει τις βάσεις για τηλεοράσεις που διαθέτει, με ένα post που αναφέρει «Στηρίζουμε ό,τι έχει αξία #δενθαπέσειποτέ» και βλέπουμε τον διάσημο πίνακα να στηρίζεται σε μία από αυτές.

Το τελευταίο πράγμα που θέλετε να κάνετε με έναν πίνακα του Πάμπλο Πικάσο είναι να τον ρίξετε – ειδικά ένα που έχει ανακτηθεί μετά από εννέα χρόνια, γράφει το BBC, σχολιάζοντας την πτώση του πίνακα.

Picass..no!!! 🖼️

Recovered Picasso painting slips on to the floor during news conference https://t.co/vKPQ9IyIFB

— BBC News (UK) (@BBCNews) June 30, 2021