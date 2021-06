Newsroom eleftherostypos.gr

Δήλος: Λάμπει το λιμάνι της Δήλου, μετά τα σκουπίδια που το είχαν κατακλύσει τελευταία, με την άμεση παρέμβαση του δήμου και του υπουργείου Πολιτισμού.

Το λιμάνι της Δήλου κατά τη διάρκεια εργασιών πριν από την καλοκαιρινή περίοδο είχε σκουπίδια, μπετονιέρες, κάδους, κάτι που υπέπεσε στην αντίληψη του Νορβηγού πρέσβη στην Ελλάδα, Frode Overland Andersen, ο οποίος ανέδειξε το θέμα στα σόσιαλ μίντια.

Αρχικά, ο κ. Andersen κατέγραψε το γεγονός, ενημερώνοντας ωστόσο πως έχει λάβει διαβεβαιώσεις πως τα απορρίμματα, τα μηχανήματα και τα λοιπά στοιχεία που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στο περιβάλλον της Δήλου θα απομακρυνθούν τάχιστα.

Δήλος: To λιμάνι κατά τη διάρκεια των εργασιών

Ο διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, ενημέρωσε δημοσίως στο Twitter τον Νορβηγό πρέσβη πως θα χαρεί να μάθει ότι το λιμάνι του νησιού καθαρίστηκε, όπως είχε προγραμματιστεί, και ο δήμος βρίσκεται στο τελικό στάδιο αναδιαμόρφωσης του χώρου.

«Συγχαρητήρια στον Δήμο και το υπουργείο Πολιτισμού για τον συντονισμό», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

Από πλευράς του, ο κ. Andersen, απαντώντας, έγραψε πως όντως πρόκειται για φανταστικά νέα. «Το λιμάνι είναι καθαρισμένο και η Δήλος έτοιμη να υποδεχθεί τους επισκέπτες με νέο πρόσωπο. Ευχαριστίες στον δήμο και το υπουργείο Πολιτισμού για την άμεση και αποφασιστική δράση», έγραψε χαρακτηριστικά ο Νορβηγός πρέσβης.

Fantastic news from Delos! The harbour is cleaned up and Delos is ready to greet its visitors with a new face. Thank you to the municipality and the 🇬🇷 Ministry of culture @cultureGR for swift and decisive action 🙏🏻 @grigoris_d https://t.co/fyvlN6q0tj — Frode Overland Andersen (@norwayingreece) June 25, 2021

«Υπάρχει μια μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού σε εξέλιξη και το λιμάνι θα αλλάξει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Έμαθα επίσης ότι υπάρχουν σχέδια που ανακοινώνονται σύντομα για την ανάπτυξη του ιστότοπου για τη Δήλο», έγραψε ο Νορβηγός πρέσβης.

Ανάρτηση για το σπουδαίο μνημείο του ελληνικού πολιτισμού έκανε και ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, αποκαλώντας τη Δήλο «θησαυρό».

Ambassador Andersen @norwayingreece, you’ll be glad to hear that the Delos harbor area has been cleared as was planned and the local municipality are in the process of performing the final renovation. Congrats to the municipality and the Ministry of Culture for the coordination. https://t.co/kdXvzH7vtF pic.twitter.com/FrcSCYkboE — GDimitriadis (@grigoris_d) June 25, 2021

