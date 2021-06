Ο θρυλικός Μάτζικ Τζόνσον κάνει διακοπές στην Κέρκυρα [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Τις διακοπές του απολαμβάνει ο Μάτζικ Τζόνσον που αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Κέρκυρα!

O 62χρονος παλαίμαχος άσος των Λέικερς, αυτές τις μέρες απολαμβάνει τις διακοπές του. Κάνοντας το δικό του… καλοκαιρινό γύρο με σκάφος. Αυτές τις μέρες, μάλιστα, είναι στην Ελλάδα! Συγκεκριμένα στην Κέρκυρα!

Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω social media, βρίσκεται στο πανέμορφο νησί του Ιονίου και χαίρεται τις ομορφιές της Κέρκυρας! Πάντως, ακόμη και στις διακοπές του έδειξε πως γυμνάζεται για να διατηρείται σε καλή φυσική κατάσταση.

Δείτε τον Μάτζικ Τζόνσον στην Κέρκυρα:

I’m officially on vacation and still working out 😁 pic.twitter.com/6ZeLf4ACdx

Today we got to see the Old Fortress of Corfu. pic.twitter.com/xgHoIDpznZ

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 24, 2021