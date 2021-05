Newsroom eleftherostypos.gr

NATO Tiger Meet 2021: Από την Κυριακή 2 έως την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, στο πλαίσιο του ευρύτερου πλέγματος των διεθνών δραστηριοτήτων που συντονίζει το ΓΕΕΘΑ, η 335 Μοίρα της 116 Πτέρυγας Μάχης έλαβε μέρος στην άσκηση «NATO Tiger Meet 2021», η οποία διεξήχθη στην Αεροπορική Βάση Beja της Πορτογαλίας.

H Μοίρα συμμετείχε με τέσσερα (4) αεροσκάφη F-16 Block 52+ Advanced και ανάλογο προσωπικό, ενώ συνολικά έλαβαν μέρος στην άσκηση σαράντα (40) αεροσκάφη και έξι (6) ελικόπτερα από εννέα (9) χώρες μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ελβετία, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Πολωνία.

Η 335 Μοίρα συμμετείχε σε αποστολές Συνδυασμένων Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Composite Air Operations – COMAO), καλύπτοντας όλο το φάσμα των αεροπορικών επιχειρήσεων (Defensive /Offensive Counter Air, Air Interdiction, Dynamic Targeting, Destruction of Enemy Air Defence και Opposing Forces), ημέρα και νύκτα, στον εναέριο χώρο της Πορτογαλίας και της Ισπανίας.

