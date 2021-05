Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στο κινηματογραφικό γήπεδο του greek freak

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΙΓΚΑΣ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το φιλμ της Disney+ αφηγείται τη διαδρομή του MVP στην Ελλάδα μέχρι να ανοίξει τα φτερά του για το NBA.

Σε μια συμβολική κίνηση υποστήριξης της προσπάθειας προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στον κινηματογράφο στη χώρα μας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης βρέθηκε το Σάββατο στα γυρίσματα της ταινίας «Greek Freak» που μόλις ξεκίνησαν στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Πιερρακάκης επισκέφθηκε το κινηματογραφικό συνεργείο της ταινίας που έκανε γυρίσματα στο Αθλητικό Κέντρο Ζωγράφου, όπου είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τους συντελεστές εν ώρα εργασίας και παράλληλα να συνομιλήσει μαζί τους για την πορεία της παραγωγής. Μαζί του ήταν και ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος. Ως γνωστόν, το «Greek Freak» είναι η μεγαλύτερη ξένη κινηματογραφική παραγωγή που πραγματοποιείται στη χώρα μας με το ΕΚΟΜΕ (Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων), φορέα που λειτουργεί υπό την επίβλεψη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να τη χρηματοδοτεί με ποσό που αγγίζει τα 6,5 εκατ. ευρώ.

Το «Greek Freak» είναι ταινία της Disney+ και αφηγείται τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη χώρα μας. Αναφέρεται σε όλη τη διαδρομή του μέχρι ο σπουδαίος ψηλός του ελληνικού μπάσκετ να ανοίξει τα φτερά του για το NBA και την αναγνώριση από το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο. O Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν παίζει στην ταινία, αλλά εκτελεί χρέη executive producer. Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Αρας Αμέλ και τη σκηνοθεσία ο Ακίν Ομοτόσο. Τον Ελληνα αθλητή υποδύεται ο πρωτοεμφανιζόμενος Ούτσε Αγκαντα, ενώ τη μητέρα του Γιάννη, Βέρα, ενσαρκώνει η Γιετίντε Μπαντάκι. Στο ρόλο του πατέρα του Γιάννη, Τσαρλς, θα δούμε τον Ντάγιο Οκενίγι. Ας σημειωθεί ότι ο Ούτσε Αγκαντα που υποδύεται τον σταρ του NBA αποφάσισε να συμμετέχει στη σχετική οντισιόν όταν είδε τυχαία στο twitter του Γιάννη την ανακοίνωση για την αναζήτηση του ηθοποιού που θα παίξει τον συγκεκριμένο ρόλο.

Οι άλλοι δύο ηθοποιοί έχουν συμμετάσχει σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές. Τη Γετίντε Μπαντάκι την έχουμε δει στις σειρές «American Gods» και «This is Us», όπως επίσης και στις ταινίες «The long shadow», «What we found» και «Chasing the rain». Ο δε Ντάγιο Οκενίγι έχει συμμετάσχει στην αστυνομική σειρά «Shades of blue» και στο «See» μαζί με τον Τζέισον Μόμοα, όπως επίσης και στις ταινίες «The Hunger Games», «Terminator Genisys», «Runner Runner» και «The Spectacular Now».

Τα γυρίσματα της ταινίας θα γίνουν τόσο στην Αθήνα όσο και στις ΗΠΑ και μάλιστα πολλές σκηνές θα γυριστούν στο γήπεδο όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ στα Σεπόλια. Πρόκειται για το γνωστό, ανοικτό γήπεδο μπάσκετ που πλέον φέρει μια τεράστια ζωγραφιά του που τον δείχνει να καρφώνει με τα χρώματα της ομάδας του, τους Milwaukee Bucks.

Ως γνωστόν, το «Greek Freak» δεν είναι η μοναδική ξένη παραγωγή που θα κάνει γυρίσματα στη χώρα μας φέτος. Βαλίτσες για Ελλάδα, εκτός των άλλων, ετοιμάζει ο Ντέιβιντ Κρόνεμπεργκ για τις ανάγκες της νέας του ταινίας με τίτλο «Crimes of the future» με πρωταγωνιστές τους Βίγκο Μόρτενσεν, Λέα Σεντού, Κρίστεν Στιούαρτ. Στη χώρα μας έρχεται επίσης ο Ντάνιελ Κρεγκ για να πρωταγωνιστήσει στο «Στα μαχαίρια 2» και αργότερα η Νία Βαρντάλος για το «Γάμος αλά ελληνικά 3».

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου