Άγιο Φως: Έφτασε στην Ελλάδα – Πώς θα μεταφερθεί στην επικράτεια

Άγιο Φως: Δεκαπέντε λεπτά πριν από τις 19:00 έφθασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το αεροσκάφος που μετέφερε το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα.

Η υποδοχή του ανέσπερου φωτός έγινε με μια λιτή τελετή και μεταφέρεται στην Εξαρχία του Πανάγιου Τάφου στην Πλάκα. Η Πολιτεία έχει μεριμνήσει για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός από τον Πανάγιο Τάφο στην Αθήνα και από εκεί σε όλη την Ελλάδα, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών και επισημαίνει ότι τo πράττει με την προσήκουσα ευλάβεια, ταπεινότητα και κατάνυξη.

«Με αισθήματα χαράς και συγκινήσεως παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες, αλλά και τα μέτρα κατά του κορωνοϊού, μεταφέραμε και φέτος το εκ του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου εκ πηγάσαν Άγιο Φως προς ευλογία, αγιασμό και στήριξη του ταλαιπώρου από τις ποικίλες δοκιμασίες και εσχάτως από το θανατηφόρο ιό COVID-19, ευλογημένου, αξιοπρεπούς και υπερηφάνου ελληνικού λαού» δήλωσε ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου Ραφαήλ Γρίβας κατά την άφιξη του με το Άγιο Φως στο αεροδρόμιο. «Μαζί με το Άγιο Φως, μεταφέρουμε και τις θερμές, αναστάσιμες, πατρικές ευχές και πατριαρχικές ευλογίες». Μεταφέροντας σήμερα το Άγιο Φως, σας μεταφέρουμε την ελπίδα και τη βεβαιότητα ότι μετά τον Σταυρό ακολουθεί η Ανάσταση» επισήμανε περαιτέρω. Τέλος, ευχαρίστησε την κυβέρνηση για την παραχώρηση του αεροσκάφους για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός.

Αμέσως μετά, ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Βλάσης δήλωσε ότι αισθάνεται μεγάλη τιμή, αλλά προπαντός ευλογία να εκπροσωπεί την ελληνική πολιτεία στην τελετή αφής του Αγίου Φωτός στο Πανίερο Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου. Σημείωσε ότι το βίωμα της μοναδικής αυτής στιγμής, της αφής του ανέσπερου φωτός μάς συγκλονίζει και μάς μαρτυρά κατάματα το θαύμα της πίστεως και προσέθεσε: «Σε λίγες ώρες το Άγιο Φως θα λάμψει στις λαμπάδες και στα κεριά μας. Θα υπενθυμίσει σε κάθε μία, αλλά και στον καθένα μας ξεχωριστά ότι το φετινό Πάσχα κρύβει τη θαυματουργία μιας πρώτης νίκης απέναντι στον ιό. Με λιγότερα μέτρα και με τη δυνατότητα να ψάλουμε το Χριστός Ανέστη, ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Βγαίνουμε από την πανδημία νικητές, συνεχίζουμε όμως να τηρούμε τα μέτρα και να λαμβάνουμε προφυλάξεις, για να φωτίσει έτσι την καθημερινότητα μας το φως της πασχαλινής αυγής».

Στα Ιεροσόλυμα για την Τελετή του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως και τη μεταφορά του στην Ελλάδα είχε μεταβεί από το πρωί στα Ιεροσόλυμα ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Βλάσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τις Θρησκευτικές και Εκκλησιαστικές Υποθέσεις.

«Πρώτη Ανάσταση! Από τον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως! Σήμερα γιορτάζει η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός! Χρόνια πολλά!» έγραψε στο Twitter ο Κώστας Βλάσης από τα Ιεροσόλυμα.

Την ίδια ώρα είναι έτοιμος ο σχεδιασμός ώστε να πραγματοποιηθεί άμεσα η μεταφορά του σε όλη την Ελλάδα εγκαίρως, καθώς φέτος η πανδημία του κορωνοϊού οδήγησε στην απόφαση η Ανάσταση να γίνει στις 9:00 το βράδυ και όχι τα μεσάνυχτα.

«Με την έλευσή του στην Αθήνα θα φύγουν 12 αεροπλάνα από δύο αεροπορικές εταιρίες με δικά τους έξοδα, και θα μεταφέρουν το Άγιο Φως σε Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Γιάννενα και άλλες πόλεις» είχε δηλώσει ο Κώστας Βλάσης.

Mέσα σε κλίμα κατάνυξης και λαμπρότητας τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα η ιερουργία της Αφής του Αγίου Φωτός.

Λίγο πριν από τις 14:00 το μεσημέρι, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Θεόφιλος Γ΄ εξήλθε του Παναγίου Τάφου κρατώντας σε κάθε του χέρι αναμμένα 33 κεριά και μετέδωσε το Άγιο Φως στους προσκυνητές που παρίσταντο για το «Δεύτε λάβετε Φως», καθώς και το μήνυμα της Ανάστασης στην ανθρωπότητα.

