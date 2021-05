Newsroom eleftherostypos.gr

Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Η Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός ολοκληρώθηκε στο Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα, καθώς το Άγιο Φως λάμπρυνε για ακόμη μία χρονιά, τον Πανάγιο Τάφο.

Ο Πατριάρχης Θεόφιλος ΙΙΙ, άναψε τις λαμπάδες με το Άγιο Φως και στη συνέχεια, μετέδωσε το Άγιο Φως στους Ορθόδοξους πιστούς και κληρικούς των άλλων θρησκευτικών δογμάτων εντός του Ναού της Αναστάσεως, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων Sputnik.

Η Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός, θεωρείται θαυματουργική για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, ενώ το Άγιο Φως θα μεταφερθεί αεροπορικώς στις ορθόδοξες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Ρωσίας, της Ουκρανίας, αλλά και της Κύπρου.

Το κυβερνητικό αεροσκάφος που θα μεταφέρει το Άγιο Φως αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα στις 18:30 στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». «Η Πολιτεία έχει μεριμνήσει για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός από τον Πανάγιο Τάφο στην Αθήνα και από εκεί σε όλη την Ελλάδα» αναφέρει σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών και σημειώνει ότι «το πράττει με την προσήκουσα ευλάβεια, ταπεινότητα και κατάνυξη».

Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί συγκεντρώθηκαν, νωρίτερα στον Πανάγιο Τάφο στην Ιερουσαλήμ, για την Τελετή της Αφής του Αγίου Φωτός, με τη συγκέντρωση του πλήθους των πιστών να είναι αρκετά μεγαλύτερη από αυτή, της περσινής χρονιάς, εξαιτίας της χαλάρωσης των μέτρων για την εξάπλωση της COVID-19.

The Patriarch in gold has encircled the Edicule (housing Jesus’ tomb) and has now entered the Edicule. Cheering is quieted, awaiting the holy fire. pic.twitter.com/KszJRJ7RFN

— Daniel Estrin (@DanielEstrin) May 1, 2021